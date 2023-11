Autunno, è tempo di funghi, zucca e castagne

Il tridente principe della cucina autunnale raggiunge in questo periodo livelli di massimo spicco e tra funghi, zucca e castagne la tavola prende i colori e i sapori dell’autunno.

Al via dunque a caldarroste, funghi e zucca preparati in ogni modo e soprattutto a lunghe passeggiate nei boschi. Funghi e castagne, infatti, sono il generoso prodotto della vegetazione montana che, coinvolgendo molti appassionati, uniscono il gusto alle scampagnate all’aria aperta.

La zucca ha, invece, esordito nell’ultimo giorno di ottobre come ornamento per la sempre più diffusa festa di Halloween, eppure sono tante le ricette che la renderanno protagonista almeno sino a fine anno.

Per tanto, sapori decisi e colori caldi arricchiranno le nostre tavole e abbandonati, per il momento, cibi freschi ed estivi ecco che la cucina salentina e non solo lascia spazio a nuovi gusti.