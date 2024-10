Batasiolo, storia del Piemonte e di una grande famiglia dell’enologia in scena a Lecce

AIS Lecce presenta “Batasiolo. Una storia di famiglia”. Appuntamento domenica 27 ottobre, sempre presso il Grand Hotel Tiziano, con una serata dedicata al Piemonte, alla scoperta di un’azienda che ha fatto del legame con il territorio la propria filosofia produttiva e che rappresenta anche la storia della famiglia Dogliani, da quasi cinquant’anni nel mondo del vino delle Langhe, i territori che hanno reso celebri i vini piemontesi nel mondo.

I fratelli Dogliani decisero di dare un nuovo nome a questi possedimenti e presero spunto dal vigneto Batasiolo, presso il quale è situato il nucleo della cantina stessa. Fu così che ebbe vita la “Beni di Batasiolo”, la nuova cantina avvolta dalle linee morbide del vigneto omonimo. Attivi nel mondo del vino da tre generazioni, i fratelli Dogliani acquistarono nel 1978 la storica cantina Kiola in La Morra, fondata negli anni ’50, divenendo proprietari di un’azienda vinicola che attualmente conta nove cascine e una superficie vitata superiore ai centodieci ettari.

Per l’occasione si potranno dunque degustare tre grandissimi “cru” del Barolo, declinati ognuno sia nell’annata corrente che in una più “antica”, per comprendere appieno anche l’evoluzione dei diversi terroir: Spumante metodo classico brut millesimato 2015, Barolo Briccolina in due annate, Barolo Bussia in due annate, Barolo Cerequio in due annate.

Il winetasting vedrà la partecipazione di Peter Bianco, responsabile vendite Italia dell’azienda, e si concluderà con l’abbinamento dei vini in degustazione a un piatto appositamente realizzato dallo chef Pierangelo Faggiano del ristorante Michelangelo. Attesa la particolarità dell’evento e la rarità di alcune bottiglie, i posti disponibili sono solo 60, pertanto gli interessati, al fine di garantirsi la partecipazione, dovranno acquistare quanto prima il ticket online.