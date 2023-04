Il caffè a Lecce è un’arte da barman. I nostri preferiti

Ci sono alcuni nomi a Lecce che tutti conoscono perché il loro caffè è speciale. C’è chi attraversa tutta la città e si mette su strada per chilometri pur di gustare un caffè a regola d’arte, come quello di…

Cominciamo da Lele, uno dei più noti barman leccesi, che da una vita lavora in una storica caffetteria di Piazza Partigiani, chiamato da tutti ‘zio’ perché con lui è come essere in famiglia e il suo caffè è più buono di quello della mamma.

Su un livello altissimo, più o meno nella stessa zona, c’è il caffè di Davide, in una roccaforte della pasticceria leccese su via del mare, un caffè da abbinare a un super pasticciotto.

Poi dall’altra parte della città, sulla via per Monteroni angolo viale Grassi, dove fermarsi è d’obbligo (perché lo dice la parola stessa), c’è lo strepitoso caffè del fantastico Maurizio.

E per completare questa classifica di vertice nell’olimpo dei caffè leccesi, sulle rive del mare di San Cataldo ai piedi del faro, in un altro bar sempre affollato, c’è il caffè di Piero.

Aggiungiamo che oltre a un caffè mondiale in questi luoghi che abbiamo citato senza nominarli si trovano anche, e questa volta gratis, cortesia, gentilezza e buonumore, frutto di un lavoro di squadra di titolari e dipendenti, ma oggi abbiamo voluto parlare dei barman.

Il caffè è ottimo, ma la mano del barista e la sua simpatia aggiungono il tocco che fa la differenza.