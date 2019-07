Il Lobster Roll conquista Otranto: Pani e Pesci firmati SoFish per una cucina d’autore

Dove andiamo questa sera? A Otranto naturalmente. E dove andiamo a mangiare? Semplice: da SoFish!

Otranto è un gioiello sulla costa adriatica, una città bellissima che regala il suo fascino: è una regina, ma non fa la preziosa. Attende e accoglie migliaia di turisti provenienti da ogni angolo della Terra a cui regala emozioni e ricordi da conservare in fondo al cuore.

Come ogni meta turistica che si rispetti, ha dei luoghi magici da conoscere e visitare. Ma occorrono anche dei punti di riferimento per i turisti che arrivano e che spesso non sanno, ad esempio, dove andare a mangiare.

Sì, perché chiunque abbia fatto un’esperienza di viaggio, sa bene che la paura di imbattersi in brutte avventure è spesso in agguato.

I nostri consigli

Otranto è una città romantica. Offre panorami mozzafiato, gioielli artistico-archittetonici e atmosfere irripetibili.

Noi abbiamo pensato di fare un giro di sera, tra i vicoli del centro storico di Otranto per andare alla scoperta di localini super trendy e molto interessanti per scoprire cosa offre ai palati esigenti di turisti e visitatori.

SoFish – Pani e Pesci

Superato l’Arco di Porta Alfonsina si entra nel cuore di Otranto. Percorrendo i vicoletti che portano ai bastioni, lungo via Garibaldi c’è SoFish. Nato dall’idea di un’idea un gruppo di ragazzi legati da un sentimento che è qualcosa di più di amicizia, SoFish declina lo streetfood nella qualità di ottimo cibo e selezionatissime materie prime. La piccola, ma accogliente e suggestiva location consegna un’esperienza imperdibile.

Il menu? Panini di mare, insalate, frise di mare, secondi piatti, tempure, fritture, tartare e cruditè.

Chef Andrea

Andrea Chiriatti, chef ed un ambasciatore della cucina Italiana nel mondo, ha lavorato per molti ristoranti fine-dining in Italia e negli Stati Uniti. La sua attività oltre che come chef si concentra anche nell’avvio e nella direzione manageriale e creativa di molti ristoranti in Italia e all’estero.

Da questa stagione chef Andrea dirige lo staff della cucina del SoFish e tra i panini e le insalate a base di pesce, una novità esclusiva sta riscuotendo un successo straordinario: il Lobster Roll.

Il lobster roll è uno dei panini più sfiziosi che potrete gustare negli Stati Uniti d’America e adesso si possono gustare anche ad Otranto da SoFish.

La ricetta è semplice: un astice o un’aragosta cotta al vapore, condita con sale, pepe, maionese, succo di limone, sedano, prezzemolo, il tutto tra due pezzi di pane soffice imburrato.

Una bontà che non si può non assaggiare. Lo hanno fatto in tanti e basta scorrere le recensioni per capire che veramente si è davanti ad un vortice di profumi e sapori esclusivi.

Esclusivamente firmati SoFish.