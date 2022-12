A Ruffano va in scena l’Alegrìa, con il Christmas Street-food!

L’avvicinarsi del Natale a Ruffano è una vera e propria escalation di eventi ed emozioni. Nel comune salentino, infatti, sono tanti gli eventi messi in cartellone per far trascorrere all’insegna dell’atmosfera del periodo i suoi cittadini e non solo.

Dopo l’accensione degli addobbi lo scorso 4 dicembre, nel borgo antico, in meno di dieci giorni migliaia di visitatori sono accorsi da tutto il territorio per godere della magica situazione che si respira per le stradine del centro.

Ma il bello deve ancora venire! Il prossimo sarà un weekend imperdibile con l’appuntamento “Alegrìa – Christmas Street food”, una rassegna promossa da Best Production con il sostegno della Regione Puglia. Una due giorni, sabato 17 e domenica 18 dicembre, dedicata a street-food, artigianato e divertimento.

La gastronomia tipica sarà tutta da gustare: pittule, panzerotti di patate artigianali, polpette di carne, bombette, gnommareddhi, caciocavallo impiccato, pasticciotti, purciddhuzzi, caranciuli e tanto altro ancora.

E poi la musica, con gli zampognari che gireranno il paese nel fine settimana e due ospiti speciali: sabato 17 “Io, te e puccia”, domenica 18 “Gli avvocati divorzisti”.

Con il programma proposto dall’assessorato alla Cultura, il Natale a Ruffano è una festa continua. Tutte le altre attrazioni sono pronte ad accogliere i visitatori ogni sera: c’è la Giostra dei Desideri, la gioia dei più piccoli che possono realizzare il sogno di un giro sulla famosa giostra a cavalli; il maestoso albero di Natale, accompagnato dalle sue bellissime renne illuminate; la meravigliosa Casetta di Babbo Natale, sempre pronto ad accogliere i bambini ed a ricevere le loro letterine; il Presepe Artistico di Comunità, opera delle sapienti mani degli artigiani ruffanesi, per una Natività che ripercorre antichità e tradizione locale; la Casetta degli Elfi, dove farsi tentare dalle dolci prelibatezze preparate dalle piccole creature dalle orecchie appuntite; i Presepi nel Borgo, in una esposizione che mette in mostra i presepi frutto della manualità e della fantasia dei cittadini e la gettonatissima altalena tra gli addobbi, dove soffermarsi per un’immancabile foto ricordo tra gli Schiaccianoci, i guardiani della magia del Natale.