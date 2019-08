Festa della Municeddha, a Cannole la sagra che accende l’estate nel Salento

Non tutte le sagre sono uguali. Quelle storiche hanno il fascino ammaliante che mette radici nella tradizione più vera del Salento.

A Cannole, nell’entroterra di Otranto, dal 10 al 13 agosto torna la Festa della Municeddha, uno tra gli eventi enogastronomici più attesi di tutta l’estate!

Organizzata dalla Pro Loco Cerceto, la Festa della Municeddha è la più grande sagra della chiocciola d’Italia, seconda in Europa solo dopo Lleida in Catalogna.

Più di un appuntamento fisso per i salentini e per i turisti che vivono il territorio; un ritrovo ciclico all’insegna del sapore delle lumache di campagna.

Una festa spettacolare, insomma, che non si può raccontare ma in cui bisogna immergersi. Ottimo cibo, organizzazione perfetta, buona musica, tanta allegria e sano divertimento, in una quattro-giorni tutta da vivere.

Sono trascorsi 35 anni dalla prima sagra in quel di Cannole; era il 1985 quando nacque la regina delle sagre salentine.

‘Il buono fatto bene’, questo lo slogan della festa che non smette mai di sorprendere con le sue novità malgrado sia ancorata visceralmente al passato e alla tradizione.

Festa della Municeddha, in linea con la sua filosofia, sposa la sostenibilità e diventa plastic free.

Programma musicale

10 AGOSTO

Ore 21.30 – Sciacuddhuzzi & Party Zoo Salento – The Lesionati

Ore 23.30 – Medinita Band

Ore 00.30 – Dj-set con Dj Wep

A seguire: “Stelle cadenti, chitarre e desideri ” Jam-session intorno al falò di San Lorenzo

11 AGOSTO

Ore 21.30 – Mute Terre

Ore 23.30 – “Dai 70 ai 90” – Blu ’70 feat. Maki Ferrari + Malè 1999 On Tour con Sandro Toffi e i ballerini e le ballerine del Malè

Ore 1.30 – Dj-set con Chicco Dj di Radio Manbassa

12 AGOSTO

Ore 21.30 – Fabbrica Folk

Ore 23.30 – 7S8 SettesOtto La Band di Platinette

Ore 1.30 – Dj-set con Dj Street Angel

13 AGOSTO

Ore 21.30 – I Scianari

Ore 23.30 – Gruppo Folk 2000

Ore 1.30 – Dj-set con Alberto Minnella