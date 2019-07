Festa della carezza, del pasticciotto e dei sapori parabitani: un evento “made in Parabita”

Una serata dedicata ai sapori locali e, soprattutto al dolce simbolo del Salento: il pasticciotto leccese.

L’11 agosto, alle 21.30, si terrà in “Piazza delle anime” a Parabita la “Festa della carezza del pasticciotto e dei sapori parabitani”, organizzata dal Milan Club Parabita in collaborazione con la Pro Loco, il Centro storico Group, l’Associazione Italiana Celiachia e con il Patrocinio del comune di Parabita.

Questa sarà per i parabitani l’occasione per esprimere l’orgoglio per il “made in Parabita”.

Tutto ruoterà attorno alla produzione locale a partire dalla gastronomia: la piazza sarà colma di stand gastronomici che offriranno ai visitatori la possibilità di assaporare i cibi locali, tra cui miele e birra artigianale, sottaceti e la novità dei pasticciotti senza glutine.

Ma il “made in Parabita” non sarà limitato alla sola gastronomia. Infatti la città provvederà anche all’animazione e all’intrattenimento musicale con l’esibizione della band “Desperados”.