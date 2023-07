Il Borgo di Ruffano abbraccia il gusto, tra le strade del centro storico al via il “Gin Fest”

Il caratteristico borgo antico di Ruffano diventerà per un giorno il regno del gin. Tra stradine, antichi palazzi e le bellissime piazza del Popolo e piazzetta Giangreco, gli amanti del distillato a base di ginepro potranno assaggiare i prodotti delle distillerie locali: una varietà di gin artigianali realizzati con almeno un botanico o un ingrediente che caratterizza il territorio pugliese, regalando ai visitatori una esperienza speciale all’insegna del gusto e del buon bere.

Tutto pronto nel comune del Sud Salento, dove, questa sera, si svolgerà lo “Juniperus Gin Fest”, dove, a essere protagoniste, saranno le distillerie locali.

“Ho iniziato a scrivere il progetto nel 2021 investito dalla febbre del gin che negli ultimi anni ha visto questo distillato protagonista assoluto per consumo e nascita di nuove etichette. Non essendo un conoscitore e cultore del gin ho assistito al fenomeno da osservatore esterno, suscitando comunque interesse e curiosità. Poi un viaggio in Veneto ed un fortunato incontro ad Otranto hanno dato luce e colore alle idee. Mi riferisco a Janpaul Merico, amico ed anche lui curatore dell’evento. Nella sua ‘Putechina’ mi racconta di gin che hanno ingredienti Pugliesi e scopro una realtà che non conoscevo”, afferma Fabio Rizzo, Presidente Associazione Juniperus

Il programma

L’evento si aprirà alle con il Convegno Inaugurale presso Barrocco Green, in Viale Asia, al quale interverranno: Pamela Daniele, Assessore a Cultura e Turismo; Fabio Rizzo, Presidente Associazione Juniperus; Janpaul Merico, Curatore Juniperus Gin Fest, Spirito di Puglia; Lorenzo Durante, Vicepresidente Associazione “Alla conquista della vita” per le vittime della strada; Sergio Longo, Presidente Slow Food Lecce; Elia Calò, Il Giardino sotto il Naso; Gin partner presenti al Juniperus Gin Fest, Spirito di Puglia I^ edizione 2023

Alle 20.00: Degustazione “Spirito di Puglia” in Piazza del Popolo,

alle 22.30: Gin & Tonic Puglia Experience in Piazza del Popolo, piazzetta Giangreco e dintorni, “Il gin, un fortunato incontro…”

“In Italia – conclude Rizzo – la produzione di gin si è sviluppata sul regionalismo e la Puglia ne è un esempio virtuoso sul piano qualitativo. Quindi la Puglia è tante cose ma oggi è anche gin. Senza dilungarmi troppo, Janpaul sposa il progetto e si parte su più fronti ognuno con il proprio entusiasmo e competenze. Il Juniperus Gin Fest, Spirito di Puglia quindi è figlio di un’amicizia e di tanti incontri lungo il percorso. Creare un percorso per favorire gli incontri. È questo uno dei pilastri dell’Associazione Juniperus”.