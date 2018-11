Inaugurata l’edizione 2018 di “Novello in Festa”. Ieri il taglio del nastro

Dopo la conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale si sono illustrate tutte le iniziative, ieri, con il convegno dal titolo “Integrazione terra e mare. Territori che si parlano in una rete consapevole” a cura del Gruppo di Azione Locale Terra d’Arneo, svoltosi presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2018, la ventunesima, dell’evento “Novello in Festa”.

Organizzata dai volontari della Pro Loco di Leverano, in collaborazione con il Comune di Leverano e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Gal Terra d’Arneo, Novello in Festa arricchisce con i suoi colori la magnifica cornice del centro storico di Leverano, dove, per tre giorni, da ieri fino all’11 novembre, tra tradizione, enogastronomia, cultura, musica, arte, la cittadina salentina celebrerà il vino novello e non solo…

Nella serata di ieri, dopo l’overture rappresentata dal momento convegnistico il trasferimento in Piazza Roma, sede degli stand, dove si è svolto il taglio del nastro.

Naturalmente le degustazioni di vino novello e prelibatezze gastronomiche della tradizione salentina non saranno le uniche protagoniste dell’iniziativa. Tanti, molteplici e poliedrici, saranno, infatti, gli eventi a cornice.

Nello splendido scenario del Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie sarà possibile visitare il Salone dei vini e novelli di Puglia; partecipare a visite guidate per ammirare la Torre Federiciana, la casa di Girolamo Marciano e le Chiese del centro storico leveranese; le cantine locali e il birrificio BirraSalento.

Infine non mancherà certo la musica con grandi concerti. A fare da apripista ieri i Kalinka, oggi, invece, sarà la volta di Opa Cupa di Cesare Dell’Anna e nell’ultimo giorno di festeggiamenti saranno i Calanti a chiudere il sipario.

Questo, e molto, molto altro ancora a “Novello in Festa” 2018. Appuntamento tutti a Leverano!!!