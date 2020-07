Gara a colpi di tradizione, tra i finalisti per il miglior panettone il salentino Mario Caretto

Nuovo anno, nuova finale per gli artigiani che realizzeranno i migliori panettoni artigianali ed ancora una volta Mario Caretto è in corsa per il podio. Dopo il terzo posto aggiudicatosi nel 2019 nella categoria miglior panettone artigianale, per il quarto anno di fila il pasticciere salentino si qualifica per le fasi finali del Panettone Day, il concorso esclusivo promosso da Braims in partnership con Novacart, in collaborazione con Callebaut, FB e Vitalfood e con la partnership tecnica di Cast Alimenti. La finale dell’edizione 2020 è prevista per il 15 settembre.

La giuria di esperti, coordinata dal Maestro Iginio Massari, valuterà i dolci in gara scegliendo i 15 migliori Panettoni Artigianali Tradizionali, i 5 migliori Panettoni Creativi Dolci e i 5 migliori Panettoni al Cioccolato Ruby. Dal 12 ottobre all’8 Novembre i 25 finalisti avranno l’opportunità di esporre i propri panettoni nel Temporary Shop, un vero e proprio moderno concept store firmato Panettone Day che sarà aperto in corso Garibaldi in una location esclusiva nel cuore di Milano. Una vetrina importante dove i panettoni, anche quello salentino, saranno disponibili per la vendita, rappresentando l’eccellenza della pasticceria italiana.

L’artigiano pasticciere di Surbo sarà una delle eccellenze salentine a competere con i maestri pasticcieri italiani, rappresentando il Salento che ospita la sua pasticceria dove genio e creatività si intrecciano e danno vita a vere e proprie opere d’arte. Nel 2019, l’anno scorso, si è aggiudicato il terzo posto, dopo aver passato una dura selezione tra 508 partecipanti.

Una gara al miglior panettone d’Italia, a colpi di tradizioni e talento.