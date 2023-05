Pizza Word Championship di Parma, trionfano i salentini Mattia Reho e Silvia D’Aversa

Nel campionato mondiale della pizza di Parma 2023m svolto ad aprile, a vincere il premio della pizza migliore per la nazione del Belgio sono stati due giovani salentini residenti a Mechelen, Mattia Reho, di Racale e Silvia D’Aversa di Tricase.

Con 758 punti nella categoria “Piazza in pala”, si sono issati sul gradino più alto del podio.

La pizza vincitrice si chiama “Bos&Pork” ed é stata realizzata con un impasto al farro e condita con pesto di funghi, mozzarella fior di latte, porchetta d’Arriccia Igp, Demi-Glace aromatizzata al rosmarino e stracciatella di burrata affumicata.

“All’età di 18 anni, dopo aver terminato la scuola in Italia, abbiamo deciso di intraprendere una nuova avventura all’estero, a Eindhoven. La città dove abbiamo iniziato il nostro viaggio”, Afferma Mattia Reho.

“Dopo aver lavorato per due anni, abbiamo deciso di cambiare e di trasferirci in Belgio, precisamente a Mechelen, per iniziare una nuova avventura. Dopo due anni, abbiamo deciso di aprire la nostra azienda insieme alla mia compagna Silvia. Così, nel 2022, è nato il nostro progetto di food-truck pizzeria a bordo di una Ape Piaggio d’epoca dotata di forno a legna tradizionale”.

Mattia e Silvia sono titolari di Verace un pizza food-truck a Mechelen, al momento attivo solo per festival, catering e take away. Al termine dei lavori di ristrutturazione della stazione centrale di Mechelen, lí sará possibile degustare la migliore pizza del Belgio.

“Siamo pronti e non appena il comune ci darà il via libera aspetteremo tutti nella nostra postazione fissa per deliziare il vostro palato con il nostro concetto di pizza”.

Mattia Reho giá nel 2019 si è classificato quarto miglior pizzaiolo al mondo nella categoria “Piazza Classica” e ricevendo nel 2021 il premio nazionale al merito professionale come “Ambasciatore della panificazione italiana artigianale nel mondo”.