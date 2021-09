Verde e buonissimo, il “Pasticciotto Green Pass” conquista tutti

È in vendita solo da questa mattina, ma ha già conquistato tutti. Il dolce simbolo del Salento sta facendo parlare di sé, non per la sua indiscussa bontà che ha sedotto i palati degli “stranieri” sparsi in ogni angolo del mondo, ma per il “nome” e il particolare mix di ingredienti: la pasta frolla, verde, racchiude un cuore di crema pasticcera dello stesso colore grazie alle pere Williams e al pistacchio di Bronte. Ecco “servito” il pasticciotto Green Pass che ha incuriosito a tal punto che su Instagram le foto, scattate prima che sparisse, sono diventate virali.

Sono centinaia i like, i commenti e le condivisioni sulla pagina Instagram “Pasticciotto Lovers” che ha avuto l’idea di realizzare una bontà che giocasse su un tema che, volente o nolente, sta facendo discutere. A realizzarla è stata la pasticceria “Caffè 900” di Copertino.

L’obiettivo è ambizioso: esaltare il tipico dolce salentino. “Perché, oltre quello vero, il green pass per entrare in Salento consiste nell’assaporare il suo dolce e lasciarsi trascinare dalla sua dolcezza” scrivono.

“Pasticciotto Lovers” è la più grande community di amanti del pasticciotto e sogna di farlo conoscere in tutto il mondo, lì dove ancora ignorano questa ricetta nata, secondo la tradizione e molti libri di storia, per caso nel laboratorio di Nicola Ascalone che aveva pensato di sfornare delle mini-torte utilizzando i ritagli di pasta frolla. Non contento del risultato, un “pasticcio”, regalò il dolce ancora caldo ad un passante che se ne innamorò a tal punto da ordinarne altri.

Caffè 900, si occupa di spedizioni di pasticciotti in Italia ed in Europa entro 24/48 ore.

Insomma, il pasticciotto Green Pass e solo una “scusa” per assaggiare un dolce irresistibile in tutte le sue infinite sfumature.