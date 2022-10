“Street food 2023”, a portare in alto la Puglia il “Mezzo Quinto” di Lecce

Si trova nel cuore del centro storico di Lecce, la migliore gastronomia da strada in Puglia.

È questo quanto decretato da “Street Food 2023”, la guida del Gambero Rosso, giunta all’ottava edizione, che racconta le storie e caratterizza la cucina regionale.

Ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, l’attività di ristorazione, “Mezzo Quinto”, in Via degli Ammirati nel capoluogo.

La presentazione della guida si è svolta a Roma, dove, Palazzo Brancaccio è stato per una notte la sede del «cibo da strada» in Italia. Nel corso dell’evento, sono state premiate le migliori 20 attività ristorative «mangia e fuggi» e menzione speciale è stata consegnata allo chef che ha saputo meglio interpretare ed inserire nel suo menù un piatto dalla matrice cibo da strada.

“La tradizione del cibo di strada italiano è antica. Un’offerta che nasce per soddisfare i bisogni primari di viandanti con prodotti essenziali e territoriali”, ha affermato Paolo Cuccia, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso. “Questa guida è nata per dare risalto alle alternative nostrane di qualità rispetto all’omologazione del fast food internazionale. Personalmente, sono da sempre appassionato di questi cibi e desidero quindi ringraziare tutti i maestri presenti in questa ottava edizione della guida e complimentarmi con loro”.