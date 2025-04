Torna il progetto D-Vino, corsi delle Donne del Vino di Puglia negli istituti alberghieri e turistici della regione

Il progetto D-Vino realizzato dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri e Turistici di tutta Italia, da più di tre anni vede il sodalizio impegnato nella formazione attraverso un racconto esperienziale basato sulle professionalità di ognuna.

In Puglia prenderà inizio il prossimo 30 aprile presso l’istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, e il 5 maggio all’Istituto “Einaudi” con indirizzo turistico di Manduria, con una serie di incontri che vedranno in cattedra un team di Donne del Vino pugliesi.

Produttrici, export manager, sommelier ed esperte in comunicazione saranno le docenti del corso che anche quest’anno punterà ad avvicinare i giovani studenti al mondo del vino approfondendo vari aspetti e portando un esempio concreto di quelle che sono le possibilità di lavoro professionale nel settore.

La cultura del vino e conoscenza dei territori e dei vini, la presentazione del vino e il bere consapevole e responsabile, il linguaggio internazionale del vino, la comunicazione, il wine management e l’enoturismo, saranno alcune delle tematiche affrontate durante gli incontri. Senza dimenticare la degustazione dei vini e l’abbinamento cibo/vino, aspetti più tecnici ma importanti da approfondire.

“Il progetto viene sempre accolto con entusiasmo dai dirigenti e docenti degli Istituti ai quali lo proponiamo – dichiara la delegata Puglia Renata Garofano – perché è una formula innovativa di approccio allo studio del mondo vino, materia troppo spesso non approfondita in questi istituti. Per il terzo anno ci proponiamo in due istituti alberghieri e portiamo le nostre esperienze di lavoro a tutto campo con il desiderio di appassionare studenti e studentesse e “formare” i futuri professionisti del vino”.