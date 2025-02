“Simposio days 2025. L’ eccellenza a Lecce”, a San Cesario un viaggio tra profumi e sapori d’eccellenza

“Simposio days 2025. L’ eccellenza a Lecce” è il titolo del percorso degustativo proposto da Simposio Divino Salento e dai Consulenti del Vino con il patrocinio del Comune di San Cesario di Lecce.

Appuntamento domenica 2 marzo dalle 15,30 alle 20 e lunedì 3 marzo dalle 10,30 alle 19,30 negli storici spazi della Distilleria De Giorgi, in via Vittorio Emanuele III, 86 a San Cesario di Lecce.

Un evento che vede protagonista 50 aziende del settore enogastronomico: dalle cantine alle imprese che producono e commercializzano marmellate, sottolii, prosciutti, prodotti da forno e tanto altro. Un percorso d’eccellenza, dedicato ad appassionati, ristoratori, professionisti del settore e semplici curiosi, alla scoperta di profumi e sapori reso ancora più intenso grazie alla partecipazione delle migliori Enoteche del Salento e dei sommelier di Ais Lecce.

“Un viaggio tra le eccellenze nazionali ed internazionali per far incontrare il consumatore finale con coloro che con impegno e tanta passione producono e commercializzano i vari prodotti che vengono proposti nel corso di una cena tra amici o nelle tante occasioni da trascorrere in compagnia – commenta l’organizzatore dell’evento Gigi Santoro. I produttori scendono in campo per descrivere le loro produzioni, raccontando le diverse fasi produttive e gli elementi che caratterizzano i vari prodotti finiti. Un incontro utile a comprendere la passione e l’impegno che risiede dietro ad ogni singola offerta enogastronomica caratterizza dalla grande qualità, oggi di fondamentale importanza: mangiare e bere bene è un modo per guardare in maniera positiva al futuro. L’evento nasce per far apprezzare gli elementi che caratterizzano l’offerta delle 50 imprese partecipanti, dove ogni singolo prodotto è il frutto dell’impegno profuso da quanti vi lavorano”.

Queste alcune delle imprese che partecipano: Agb Selezione, Alois Lageder, Batasiolo, Bertani/Angelini Wines & Estates, Az. Agricola Ca Viola, Clase Azul, Coda Nera, Coppo, Damilano Azienda Agricola, Deluxe Wine, Donna Fugata, Ferrari/Gruppo Lunelli, Giorgi Oltrepò Pavese, Henriot Champagne, King’s Salumi, Leone De Castris, Livon Collio, Marchesi Frescobaldi – Ornellaia, Meran, Ml Food, Petrone, Pommery Champagne, Prunotto, Ricasoli, RobyMarton Gin, Roeno, Tenuta San Leonardo, Tenute Gregu Vermentino di Gallura, Velenosi, Vinosia e tanti altri. E poi spazio alle aziende Consulenti del Vino: A Mano Wines, Attanasio, Feudo Croce, F.lli Martini/Sant’Orsola, Vini Simome e altri.

Per ricevere più dettagliate informazioni in merito: 371.3650074.