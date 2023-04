Tutto pronto per “Vinitaly” 2023, il Consorzio del Salice Salentino presente con un ricco programma di eventi

Poco meno di 24 ore e domani, domenica 2 aprile, parte a Verona l’Edizione 2023 del Vinitaly, l salone internazionale del vino, in programma fino a mercoledì 7 a Veronafiere. Da 55 anni la rassegna è sinonimo di coinvolgimento dell’intera filiera vinicola globale e propone quattro giorni dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze.

Come negli scorsi anni, il Salento non farà mancare la sua partecipazione. Sono tantissimi, infatti, gli eventi proposti dal Consorzio di Tutela dei vini Dop Salice Salentino – presso la Postazione 5 – Isola B1/C1/D1 – Padiglione 11 Regione Puglia – con l’obiettivo di valorizzare nel miglior modo le peculiarità, la ricchezza e le varietà che rendono unici i vini proposti dalla sue cantine.

Si parte domani alle 14,30 con la prima masterclass curata dal sommelier Alessandro Nigro Imperiale, eletto Miglior Sommelier d’Italia 2022 & Sommelier de l’année 2023 Gault&Millau, dedicata ai vini Salice Salentino Dop Rosato.

“Si tratta di un’iniziativa prestigiosa che vede protagoniste le aziende socie del Consorzio del Salice Salentino – commenta il presidente del Consorzio Salice Salentino, Damiano Reale. Ogni singola realtà è pronta a raccontarsi attraverso i propri prodotti per far comprendere le peculiarità vincenti di ogni singolo vino. La nostra denominazione rappresenta al meglio la storia dell’intero territorio salentino e ci consente di guardare lontano: la forza delle tradizioni e l’attenzione alla qualità ci permettono oggi, anche attraverso questo progetto, di puntare a dar vita ad un nuovo percorso di crescita al fianco degli altre due Consorzi che si pongono come promotori delle tante iniziative che ci vedono protagonisti con l’obiettivo di intercettare l’interesse degli operatori internazionali in maniera sinergica, sempre molto attenti alla qualità di ogni singolo vino proposto e delle storie che li caratterizzano”.

Alle 16 il programma propone anche la seconda masterclass con il sommelier Alessandro Nigro Imperiale dedicata ai vini Salice Salentino Dop Rosso Riserva. Un terzo focus sulla denominazione sarà poi dedicato alla tipologia Salice Salentino Dop Rosso nella giornata di lunedì 3 aprile.

Grazie a queste attività promozionali e ad altre di tipo formativo e informativo di prossima attuazione, il Consorzio intende avviare un percorso che possa preparare appassionati, professionisti e winelowers al tema del bere di qualità. Un argomento legato a cultura, territorio e caratteristiche qualitative che per valori organolettici e gustativi rappresentano in termini di sicurezza dei prodotti a denominazione un elemento di vantaggio. Il vino va necessariamente collegato al territorio di produzione in modo da poter condividere saperi e valori e contribuire alla costruzione di una immagine di unicità con l’auspicio che possa tramutarsi in competitività sul mercato. Tutte le diverse iniziative sono realizzate con il contributo del Masaf, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022 (Cfr. Par. 3.3. dell’Allegato D al D.D. 302355 del 7 luglio 2022). “In occasione della 55esima edizione del Vinitaly siamo pronti a svelare le diverse anime della nostra Dop, promuovendo i prodotti delle nostre aziende e del territorio con l’obiettivo di far apprezzare le varie declinazioni di una denominazione che, tra bianchi, rosati e rossi, è pronta a sorprendere sia i professionisti che i appassionati innamorati del Salento e delle sue eccellenze enoiche” conclude il presidente Reale.

Il consorzio

Oggi il consorzio rappresenta ben 42 cantine impegnate nella produzione di 110 mila ettolitri di vino, frutto di 160 mila quintali di uva prodotta. Un impegno che vede protagonista ogni singola realtà nel corso dell’intero anno solare: sono tante le fasi naturali della vigna e della vinificazione che richiedono la presenza in campagna ed in cantina dei viticultori, imbottigliatori, vinificatori e di tanto personale specializzato per dar vita ad uve di grande qualità, necessarie per creare degli ottimi vini che sappiano regalare emozioni su tutte le tavole del mondo. Il Consorzio rappresenta attualmente circa 1.670 ettari coltivati a vigneto dislocati tra i comuni di Salice Salentino, Guagnano, Veglie e Campi Salentina (nella provincia di Lecce) e Cellino San Marco, San Pancrazio Salentino e San Donaci (nella provincia di Brindisi).