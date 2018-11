Una giornata tra uva, botti e bottiglie di vino. Cantina Taurino apre le porte agli studenti

Un’esperienza unica, fantastica indimenticabile, da ripetere certamente.

Dopo alcuni giorni in cui la pioggia l’ha fatta da padrona, nella giornata di ieri, mercoledì 21 novembre, il sole ha accompagnato nella cantina Cosimo Taurino di Guagnano gli studenti del quinto anno dell’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme.

La visita in cantina sotto la guida dei titolari, Rosanna Taurino, Amministratore e Antonio Bello, Direttore Generale, si è dipanata lungo tutto il percorso della produzione di vino, dall’arrivo dell’uva in cantina, a tutte le fasi della lavorazione, compreso il vecchio stabilimento con i fermentini in cemento, i nuovi impianti a temperatura controllata, fino a giungere al ciclo dell’imbottigliamento e dello stoccaggio.

Da ben sette generazioni la famiglia di Cosimo Taurino si dedica alla coltivazione della vite e alla produzione di vino. Gli iniziali successi commerciali sono stati conseguiti negli anni ’30 del secolo scorso dal padre di Cosimo, con i vini da taglio spediti al Nord come aggiunta per altri vini meno consistenti in alcool e colore.

Nel volgere di pochi anni con grandissima passione, Cosimo Taurino è riuscito a far conoscere ed apprezzare in tutto il mondo i vini rossi, rosati e bianchi del Salento di pregevole fattura, compresa la produzione tutelata dalla denominazione di origine controllata acquisita per i territori dove nasce il Salice Salentino.

L’Azienda Agricola Cosimo Taurino produce oltre al Salice Salentino Riserva Cosimo Taurino®, anche vini tipici che si richiamano alla zona di origine: il bianco I Sierri, il rosato Scaloti, i rossi A64 Cosimo Taurino® e 7° Ceppo, il passito Le Ricordanze®, e i vini rossi pluripremiati Notarpanaro® e Patriglione®.

Tra i premi conseguiti più volte nel corso degli anni ViniBuoni d’Italia del Touring Club, Bibenda (cinque grappoli), Dolce Puglia. Cosimo Taurino, inoltre, è cantina premiata da Slow Food Wine.

Nel corso della visita gli studenti hanno potuto, altresì, ammirare la suggestiva bottaia con cascate artificiali. La giornata si è poi conclusa con un brindisi finale.