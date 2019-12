Dal mare all’ombra del barocco: Zefiro, il tempio del pesce a Lecce

È un tuffo nel gusto, una passeggiata enogastronomica avvincente, uno sguardo sul futuro della ristorazione. Il pranzo o la cena a Zefiro Restaurant non sono mai banali, anzi sorprendono ogni volta, ogni giorno, perché ogni giorno è una novità per gli occhi e per il palato. La cortesia e la comprovata esperienza di Antonio Merico fanno di Zefiro un tempio della buona cucina a base di pesce, il quartier generale degli intenditori.

Tante le innovazioni apportate al già ricco menu di Zefiro dal nuovo chef Marco Longo, che propone uno stile avanguardista tra i percorsi consolidati della tradizione di casa Merico.

Semplice ed inappuntabile lo stile del servizio, immancabile l’antipasto totale e la scelta di primi originali ma non troppo elaborati. Zefiro stupisce i neofiti e gli affezionati, perché non esiste una replica o un deja-vu nell’esperienza sensoriale proposta.

L’anno 2019 si chiude con grande successo, con un indiscutibile senso del piacere diffuso, e una voglia incontenibile di ripetere l’esperienza a tavola.

(pubbliredazionale)