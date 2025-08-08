A Otranto, buon incremento delle presenze turistiche nel semestre gennaio/giugno 2025

Un primo semestre con il segno “più” su arrivi e presenze di turisti in città, a dimostrazione del buon livello di competitività raggiunto e del buon lavoro svolto dagli attori pubblici e privati del comparto turistico.

Come si evince dai dati ufficiali dell’Osservatorio-ARET di Pugliapromozione, relativi al periodo gennaio/giugno 2025, raffrontati con l’anno precedente, Otranto registra un incremento del 14,5% sugli arrivi e del 18% sulle presenze. Significativo è altresì l’incremento delle presenze degli stranieri: +25,2% sugli arrivi e +34,6% sulle presenze.

“Si tratta di cifre incoraggianti”, commenta il sindaco Francesco Bruni,“che testimoniano il forte impegno degli operatori turistici e delle istituzioni nella promozione del nostro territorio. Sorprende la sciatteria di testate giornalistiche, che,senza alcun riscontro oggettivo, sparano numeri infondati, creando ingiustificate polemiche”.