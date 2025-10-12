Nazaro: la Puglia vince perché convince. Siamo in crescita

La Puglia è sempre più protagonista nel panorama turistico, parola di Fernando Nazaro uno degli alfieri di questa trasformazione che vede la nostra regione in costante ascesa come destinazione attrattiva in ogni periodo dell’anno, e non più legata solo alla stagione estiva.

La grande sfida per il Sud è quella di amplificare le risorse locali di tante realtà dal potenziale considerevole, come la Puglia una grande regione che comprende al suo interno almeno tre sottosistemi turistici.

A guidare questa evoluzione troviamo, ormai da tempo, Fernando Nazaro, imprenditore salentino che alla TTG di Rimini ha presentato una visione innovativa e sostenibile per il futuro del turismo regional, ecco perché fra i tanti è stati scelto come marketer particolarmente credibile e autorevole.

Secondo Nazaro, la Puglia deve puntare su tre direttrici fondamentali: migliorare l’accessibilità attraverso infrastrutture più efficienti, investire nella formazione di figure professionali moderne e specializzate, e sviluppare una promozione mirata che valorizzi i territori meno noti, aprendosi a nuovi mercati internazionali.

Il vero obiettivo è resta l’allargamento dei confini stagionali, che significa rendere la Puglia una meta da vivere tutto l’anno. Non solo mare quindi, ma esperienze legate a cultura, natura, gastronomia e tradizioni locali. Ogni angolo del territorio può, e di conseguenza deve, diventare protagonista, grazie a un’offerta turistica che metta al centro autenticità e sostenibilità.

Al centro della strategia c’è la costruzione di un brand Puglia forte e riconoscibile, magari innovativo e capace di raccontare non solo la bellezza dei luoghi, ma anche le storie, le persone e le emozioni che rendono questa regione unica. Chi sceglie la Puglia, secondo Nazaro, sceglie un viaggio dentro un’identità viva, accogliente e in continuo rinnovamento.

La Puglia conclude Nazaro è un romanzo fatto di emozioni forti e sentimenti travolgenti.

La regione si prepara così a diventare una destinazione di riferimento a livello internazionale, capace di sorprendere e coinvolgere i visitatori in tutte le stagioni. Belle stagioni per definizione.