Estate in Salento per i Boomdabash, concerto a Trepuzzi l’11 agosto

Un ritorno in Salento per una band che sforna un successo dietro l’altro. L’11 agosto ad animare il comune di Trepuzzi saranno i Boomdabash, la band di Mesagne che anima la scena musicale da quasi due decenni, portando il nome del Salento in tutta Italia. Sarà solo il primo dei concerti e degli eventi previsti dall’11 al 16 agosto per la “festa delle Bande di Strada”.

È recentissimo la loro ultima hit che si appresta a dominare l’estate italiana con più di 11 milioni di visualizzazioni, raccolte in tempo record. Mambo salentino, a cui Alessandra Amoroso ha prestato la sua iconica voce, è già in testa alle classifiche dei dischi più venduti, dopo appena qualche settimana dalla data di lancio.

Un singolo che arriva poco dopo l’eccezionale partecipazione al Festival di Sanremo 2019, con il pezzo Per un milione a portare la musica della band sul palco dell’Ariston.

Ma quello con la cantante originaria di Galatina non è l’unico duetto con uno dei big del panorama italiano. Solo l’anno scorso, i Boomdabash avevano collaborato con Loredana Bertè, in Non ti dico no, che ha dominato l’estate 2018.

Ad aprire l’edizione 2019 del Festival di Bande a Sud il prossimo 11 agosto, in Largo Margherita, sarà il gruppo di Paolo Pagano, in arte Pajà. L’Ingresso è libero.