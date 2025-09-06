Ammirare il territorio da tetti e terrazze. Ecco Galatina dall’alto

Per valorizzare il territorio, andando oltre il luoghi comuni e le strade già battute, da qualche tempo c’è un’esperienza nuova da non perdere. L’iniziativa si chiama Galatina dall’Alto ed è un progetto frutto di sinergie territoriali tutte nate a Galatina. Questo innovativo percorso a piedi, che si snoda tra i tetti del centro storico, invita i viaggiatori a esplorare la città da una prospettiva privilegiata, rivelando angoli nascosti e panorami mozzafiato.

A differenza delle visite tradizionali, Galatina dall’Alto porta il viaggiatore, letteralmente, ad un livello superiore. Grazie ad un accesso esclusivo su tetti e terrazze di dimore private, hotel selezionati e luoghi non facilmente accessibili al pubblico, i partecipanti avranno l’opportunità unica di ammirare l’incantevole architettura barocca, i campanili e le strade labirintiche dall’alto. È un’occasione rara per scoprire la città da un punto di vista non comune, svelando una bellezza intima e inaspettata che ammalia appassionati viaggiatori di arte, architettura e storie da ascoltare.

Ogni tour è condotto da una guida turistica autorizzata dalla Regione Puglia, che, con passione e competenza, racconterà storie, leggende e aneddoti di Galatina. Il percorso non è solo una passeggiata panoramica, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, nella cultura locale e nella fiducia di chi apre le porte a quanti vogliono scoprire il territorio in modo non convenzionale, reso ancora più suggestivo dalla prospettiva insolita.

“L’idea di Galatina dall’Alto è nata dalla volontà di far scoprire l’anima della città, attraverso luoghi non facilmente accessibili al pubblico, dando la possibilità di osservare le cose da un’altra prospettiva. Non solo fisica, ma anche con spunti di riflessione”, afferma Barbara Perrone, ideatrice del progetto. “Dopo aver viaggiato nel mondo, come firma editoriale per diverse testate giornalistiche e comunicatrice di viaggio, ho voluto unire la mia personale passione per le viste dall’alto con quella per un territorio che merita di essere raccontato e fatto conoscere oltre i luoghi comuni e attraverso le persone che li abitano” conclude Barbara Perrone. In questo team al 90% al femminile, Francesca Marra è la figura chiave dell’organizzazione logistica e delle relazioni con i viaggiatori. “Sono laureata in archeologia e da anni mi occupo di promuovere il territorio oltre i siti più conosciuti e Galatina dall’Alto è l’esperienza che continua a sorprendere ed emozionare anche me ogni volta che organizziamo un’esperienza” conclude Francesca Marra.

“Siamo entusiasti nell’essere attuatori di questa esperienza così unica e coinvolgente grazie alla sinergia con professionisti del turismo, imprenditori locali e non, proprietari e gestori di luoghi dell’accoglienza. Come associazione da sempre supportiamo le iniziative che generano valore per il territorio”, afferma Matteo Costantini presidente dell’Associazione Imprese Galatinesi.

Il prossimo appuntamento di Galatina dall’Alto sarà per Domenica 7 settembre con partenza alle ore 17.30.