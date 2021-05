Un turismo reinventato per ripartire, Mazzei di Puglia Popolare Salento: “Settore fondamentale”

È centrale il settore turistico per l’Italia e lo è ancora di più dopo un anno difficile come quello della pandemia che ha abbattuto il numero di turisti in visita presso il Belpaese, causando gravi perdite economiche. A ribadire la centralità del settore turistico è Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Puglia Popolare Salento che riporta un dato su tutti: il turismo rappresenta oltre il 10% del Pil (per il 2018) secondo Eurostat.

Lo scoppio della pandemia ha inevitabilmente portato dei cambiamenti, provocando una gravissima perdita economica, soprattutto a causa del calo di visite dall’estero. “Oggi occorre fare i conti con questa grave perdita ed utilizzare al meglio le risorse disponibili”, dichiara Luigi Mazzei. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto ben otto miliardi di euro per il finanziamento di investimenti su Turismo e cultura 4.0”.

Per far ripartire il settore in ginocchio è inevitabile passare per il controllo dell’epidemia e per il numero di vaccini somministrati agli Italiani. “Il controllo dell’epidemia, oltre ad una priorità per salvare vite umane, è indispensabile per non perdere quote di turismo internazionale a vantaggio di altri paesi più virtuosi. Questo in aggiunta al funzionamento di “green pass” attestanti vaccinazioni e test insieme. Mi aspetto un Piano del Rilancio del Turismo da parte del Governo che sia immediato ed efficace”.