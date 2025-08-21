“L’alba della Festa”, a Lecce un percorso per riscoprire la figura di Sant’Oronzo

Un’esperienza inedita a Lecce? Immaginate di vivere la magia della città barocca in un modo del tutto nuovo, lontano dalla folla e dal clamore. Con “L’alba della Festa“, si potrà scoprire Lecce sotto una luce diversa, quella dell’alba, un momento di silenzio e quiete che precede il grande fermento della Festa in onore di Sant’Oronzo.

Questo tour speciale, organizzato in collaborazione tra la cooperativa The Monuments People e I Viaggi del Menhir, porterà a riscoprire la figura del santo patrono di Lecce attraverso un percorso che unisce storia e leggenda, fede e superstizione. È un’occasione per immergersi nelle vie e nei monumenti del centro storico, in un viaggio narrativo a due voci che svelerà storie, tradizioni e credenze popolari legate al culto oronziano.

In un periodo in cui la città si prepara a celebrare il suo patrono, questo tour offre una prospettiva intima e quasi spirituale. Potrete ammirare le famose luminarie prima che si accendano per la sera, passeggiare per le strade ancora deserte e sentire il risveglio della città in un’atmosfera di profonda serenità

Il percorso si snoda tra i punti nevralgici della città, raccontando la vita di Sant’Oronzo, la sua conversione, la sua opera di evangelizzazione e il suo martirio. Ma non solo: si parlerà anche di come la devozione al santo si sia intrecciata con il folklore locale, creando un mix affascinante di fede e superstizione che ancora oggi anima la vita dei leccesi.

E per concludere in bellezza, l’esperienza culmina con una vera colazione leccese: un momento di convivialità per assaporare i prodotti tipici del territorio e rifocillarsi dopo questa indimenticabile passeggiata all’alba.

Il percorso prenderà il via alle 5.50 da Porta S. Biagio; il costo dell’iniziativa è 15 a persona. Sono previste riduzioni per gruppi di almeno 10 persone. Prenotazione obbligatoria

Contatti per info e prenotazioni: Sara: 347 191 7943, Floriana: 339 5730639