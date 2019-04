Le ‘meraviglie’ di Lecce viste con gli occhi di Alberto Angela, martedì la puntata sul Salento

Inutile dire che il suo «Meraviglie, la Penisola dei Tesori» riesce ad incantare sempre il pubblico che sceglie di seguire Rai1 solo per ascoltare il modo in cui il ‘divulgatore scientifico’ Alberto Angela racconta le bellezze, conosciute e meno conosciute, del Belpaese. Un viaggio alla scoperta degli scrigni d’arte, ma anche dell’ingegno dei nostri predecessori che ci hanno lasciato in eredità un patrimonio di inestimabile valore.

La trasmissione in onda in prima serata è sempre garanzia di successo non solo in termini di share, ma anche di ‘coinvolgimento’ come dimostrano i tweet in tempo reale cinguettati dagli appassionati del programma.

Lecce, Regina del Salento

Non è «spoiler» dire che nell’appuntamento del 9 aprile si potrà ammirare anche il fascino di Lecce. Orami è ufficiale dopo le voci che si sono rincorse da quando il celebre conduttore aveva raggiunto il capoluogo barocco non solo per presentare il suo ultimo libro «Cleopatra, ma anche per girare la puntata dedicata al Salento. Chissà quale ‘gioiello’ della città mostrerà agli spettatori: quasi certa la tappa al Monastero degli Olivetani e alla Chiesa di San Matteo. Come immancabile sarà il Duomo e l’Anfiteatro Romano.

Ci sarà anche Melpignano con il convento degli Agostiani che, ogni anno, fa da sfondo alla Notte della taranta.

Le città del barocco e della pizzica saranno le seconde bellezze della Puglia che Angela racconta: l’ultima volta, nell’appuntamento andato in onda il 24 gennaio 2018, aveva svelato le bellezze di Alberobello e del Castel del Monte.