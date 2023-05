Il Bar da Carlo a Porto Badisco riconosciuto “Locale Storico Patrimonio di Puglia”

Quando entri nel bar da Carlo a Porto Badisco si respira aria di casa: per la gentilezza con cui vieni accolto quando varchi la porta del locale e che ti fa sentire protetto come se fossi in famiglia, per i profumi che ricordano quelli che senti la domenica mattina, quando in cucina si prepara il pranzo del giorno di festa, per i sorrisi che scorgi sul viso degli amici di sempre e dei turisti di passaggio. E come a casa ti siedi, pronto a gustare il piatto di prelibatezze che ti trovi davanti, che sia un tagliere di salumi, un piatto di pesce fresco, freschissimo o un panino, tra i più buoni della zona. Nulla di sofisticato, di elaborato, il punto di forza del Bar da Carlo è la genuinità.

E poi c’è il mare, una tavolozza di colori che puoi ammirare mentre sorseggi una birra, un bicchiere di vino o un caffè. Non è semplice descrivere l’atmosfera che si respira in uno dei tratti di costa più belli del Salento, lì dove secondo la tradizione è sbarcato Enea nel suo viaggio verso casa. Chissà cosa avrebbe detto l’eroe di Virgilio del Bar che, da oggi, può vantarsi di essere un «Locale Storico Patrimonio di Puglia». Un riconoscimento – come si legge sul profilo Instagram – ottenuto da 35 attività in tutta la Regione e che certifica i 114 anni di storia del locale, una storia cominciata nel 1909.

«È un premio che riceviamo con orgoglio e che attesta la storia della nostra famiglia e di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Per noi – si legge – rappresenta una attestazione di autenticità, fatta di sacrifici, impegno e dedizione a un luogo, quale è Porto Badisco,

fortemente identitario».

Autenticità. Non si può descrivere diversamente il bar, dove il tempo sembra essersi fermato e continua a fermarsi. Bisogna sedersi, con calma, e guardarsi intorno per apprezzare il bello e il buono.

«Il nostro grazie – continuano i titolari – è rivolto a coloro che ci hanno fatto raggiungere questo traguardo, le generazione passate, dal nostro bisnonno Andrea Chirilli, a Olga, Cesarea e Nonno Pippi, fino a papà Carlo e mamma Maria Rosaria che hanno costruito questa realtà.

Ma anche a coloro che insieme a noi hanno condiviso le giornate di lavoro, una visione di un locale autenticamente salentino lontano dalle mode del momento. Un grazie a tutti loro, perché senza, non avremmo tagliato alcun traguardo. Un ultimo grazie a tutti i nostri amici, avventori, viaggiatori, turisti di passaggio e quanti ci permettono ancora oggi, dopo 114 anni, di andare avanti».

Non fatevi ingannare dalla scritta “alimentari”. Il bar da Carlo è semplice, accogliente, familiare, sapori raffinati in un posto fermo nel tempo. Chi ci è andato ha lasciato un pezzo di cuore, ma ha una buona scusa per tornare a riprenderlo.