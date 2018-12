“Vale un viaggio”, la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina tra le 101 meraviglia d’Italia

La Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, a Galatina, è una delle 101 meraviglie d’Italia che si potranno ammirane nel libro a firma della giornalista e critica d’arte Beba Marsano, dedicato alle bellezze nascoste e forse poco conosciute del Belpaese.

Il gioiello d’arte gotico-romanica, voluto nel 1369 dal cavaliere francese Raimondello Orsini Del Balzo, è seconda per vastità dei cicli pittorici solo alla Basilica di San Francesco d’Assisi. È possibile ammirare, al suo interno, gli affreschi sapientemente realizzati da artisti di scuola giottesca chiamati a Galatina da una committente “speciale”, la contessa Maria D’Enghien, sposa di Raimondello.

Lo ‘scrigno’ salentino che custodisce anche un dito della Santa (secondo la tradizione, Raimondello, impegnato in una crociata in Terrasanta, visitò il monastero dove riposano le spoglie di Santa Caterina. Quando si inginocchiò per baciarle la mano, le “rubò” un dito, nascondendolo in bocca dopo averlo morso) non è il solo. A rappresentare la Puglia c’è anche il Ciclo della Gerusalemme Liberata a Conversano, il Parco rupestre Lama d’Antico di Fasano e la Galleria di Palazzo Ducale Martina Franca.

Vale un viaggio

«Vale un Viaggio. Altre 101 meraviglie d’Italia da scoprire» è un’opera originale che fa forza sul valore della parola scritta e delle immagini stampate. Originale perché la giornalista e critica percorre, da Nord a Sud, il Paese proponendo al lettore 101 luoghi inconsueti tra siti archeologici, preziosi musei, chiese e basiliche, collezioni private, piazze, scorci e angoli e prospettive naturalistiche di sorprendente bellezza.

Il risultato è una grande mostra che svela luoghi artisticamente preziosi.

“L’Italia è un giacimento inesauribile di tesori sommersi”, come afferma l’autrice. Allora non resta che sedersi, sfogliare le pagine, leggere e lasciarsi incantare dai grandi e piccoli capolavori nascosti in ogni regione. E chissà, magari sarà uno spunto per la prossima vacanza. A conclusione del racconto di ogni tema, infatti, l’autrice suggerisce un albergo e un ristorante dove poter pernottare e alloggiare.