“Bell’Italia in Viaggio”, La7 punta le telecamere sulle marine di Melendugno e la Riserva delle Cesine

La7 punta gli obiettivi delle sue telecamere sulle stupende di Melendugno e sulla Riserva naturale delle Cesine. E lo fa con il programma “Bell’Italia in Viaggio”, la versione televisiva della testata giornalistica di Cairo editore, diretta da Emanuela Rosa Clot, che andrà in onda domani domenica 6 giungo alle 18.45.

Nella puntata, condotta dall’attore Fabio Troiano, dedicata anche alla Puglia, il Salento spicca con le marine di Melendugno e la riserva naturale de Le Cesine, nel territorio di Vernole.

In barca, la giornalista salentina Carmen Mancarella, racconterà la bellezza del mare del Salento e svela il segreto delle sue acque così trasparenti. Parla di Roca Vecchia e della grotta delle Poesia, che nell’Antichità era un famoso Santuario, e che è stata definita tra le piscine naturali più belle al mondo. Si sofferma poi sulla Leggenda delle Due Sorelle, legata ai famosi faraglioni di Torre dell’Orso dal volto di donna. Quella di Melendugno è la seconda puntata su dieci che saranno dedicate alle bellezze italiane da La7.

Partendo dall’hotel Posia, affacciato sul di San Foca, Troiano si lascia guidare dal direttore del Posia, Rainero Lomartire e dalla guida specializzata in cicloturismo, alla scoperta dei ciclosentieri, tra l’Oasi naturale delle Cesine e la via vecchia per Acquarica che porta dritto a Masseria Cinquesanti. Qui attore e cicloturisti sono stati deliziati, all’ombra di un suggestivo trullo, tra muretti a secco e macchia mediterranea.

Il Salento, Vernole e le marine di Melendugno sono state scelte da La7 tra le dieci tappe italiane da raccontare.

Appuntamento domani, domenica 6 giugno, sul canale 7 del digitale terrestre alle ore 18.45.