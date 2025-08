Leverano si accende con Birra&Sound: musica, emozioni e 200 birre da gustare sotto le stelle

Il cielo di Leverano si è acceso ieri sera con luci, suoni e sorrisi: è partita con un’esplosione di energia e magia la 19ª edizione di Birra&Sound, il festival internazionale della birra che riunisce musica, gastronomia, spettacolo e cultura. Siamo nel cuore del Salento, ma l’atmosfera è internazionale. Qui, tra pineta e piazze, l’estate prende forma in un mix perfetto di divertimento, tradizione, inclusività e gusto.

Il sipario si è alzato tra l’entusiasmo del pubblico e l’inconfondibile profumo del luppolo, con il tradizionale taglio del nastro e la prima, simbolica, spillatura sul palco centrale. Poi, l’atmosfera si è infiammata con il live travolgente di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, che hanno portato in scena la forza della pizzica, con un’attenzione speciale all’inclusività: il concerto è stato reso accessibile ai non udenti grazie alla presenza di performer LIS, in un abbraccio tra musica e linguaggio universale.

Il viaggio continua: oggi “Nostalgia 90”, domani i Gemelli DiVersi e DJ Osso

La seconda serata si preannuncia altrettanto vibrante. Sul palco principale approda “Nostalgia 90”, il più grande show dedicato alla musica di quegli anni, tra dance, animazione e un sound che fa ballare tutte le generazioni. In pineta tornano invece i Siaka, ambasciatori della nuova musica popolare salentina, che proporranno un’originale fusione tra pizzica e hit anni Novanta. Un piccolo, sorprendente, gioiello nel programma.

Ma l’attesa è tutta per domani, domenica 3 agosto, quando l’area mercatale esploderà di entusiasmo con il ritorno dei Gemelli DiVersi, tra i nomi simbolo della scena rap-pop italiana dei primi Duemila. A seguire, DJ Osso con il suo inconfondibile mix di “happy music”, cartoon, dance e revival romano, e infine 88 Max, tributo energico e appassionato a Max Pezzali e agli indimenticabili 883.

200 birre da scoprire

Oltre alla musica, protagonista assoluta di Birra e Sound Mania è… la birra. Oltre 200 tipi da ogni angolo del pianeta accendono i boccali dei visitatori: dalle storiche Guinness, Leffe, Spaten, Krombacher, fino alle creazioni dei birrifici agricoli italiani del Consorzio Birra Italiana, vera punta di diamante per gli amanti delle produzioni artigianali. Senza dimenticare le varianti gluten free e alcol free, per brindare in compagnia senza rinunce.

Ma non finisce qui: le vie della festa sono tempestate di stand gastronomici che rappresentano le cucine regionali d’Italia, in un itinerario sensoriale che unisce sapori, tradizioni e convivialità.

Emozioni, memoria e inclusività

Oltre alla musica e al gusto, il festival si arricchisce di un’anima sociale e culturale. Commuove e coinvolge il progetto “Ricordi in VHS”, percorso dedicato ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie in collaborazione con il Centro Diurno “Porte del Cuore”. Guidati dallo psicologo Roberto Rocco Nuzzo, gli incontri offrono spazi di ascolto, condivisione e stimolazione cognitiva. “Quando la memoria si ferma – spiega Nuzzo – nasce quella del cuore: il sorriso e la reciprocità sono ponti verso il presente”.

La manifestazione, da sempre attenta all’accessibilità e alla sostenibilità, conferma anche quest’anno la collaborazione con AbilFesta per abbattere ogni barriera architettonica e sensoriale, e con Ecofesta per garantire un evento totalmente green.

Il commento del patron

«Un inizio strepitoso, che conferma l’affetto di migliaia di visitatori da ogni dove per Birra e Sound. Questo ci rende orgogliosi e grati», ha commentato emozionato Maurizio Zecca, anima e ideatore del festival.

Il programma

📍 2 agosto

– Nostalgia 90

– Siaka

📍 3 agosto

– Gemelli Diversi

– Dj Osso

– 88 Max

📍 4 agosto

– Après la classe

– Maurizio Macrì

– Ipergalattici

📍 5 agosto

– Terraross

– Avvocati divorzisti

📍 6 agosto

– Sud Sound System

– Bag a Riddim Band

– Dario Lotti

– Ninebeat & karaoke party night