Al via “Borghi d’Autunno”, visite guidate alla scoperta del Salento nascosto

I weekend d’autunno possono essere un’occasione per esplorare e scoprire borghi e luoghi del Salento di minore notorietà, località affascinanti spesso trascurate dal turismo di massa che però possono costituire inaspettate sorprese, attraverso itinerari speciali e siti non sempre accessibili.

Per questo motivo le guide della Cooperativa The Monuments People hanno organizzato un’iniziativa chiamata “Borghi d’autunno”. Si tratta un ricco calendario di tour tra le province di Lecce e Brindisi, a partire da domenica 15 ottobre 2023.

L’iniziativa prenderà il via con la visita guidata a Tricase, dal titolo “La torre nel borgo”, domenica 15 ottobre 2023. Sarà un tour alla scoperta dell’anima del borgo, Palazzo Gallone con i suoi segreti e chi ci abitò, e un focus speciale sui graffiti nelle Segrete della Turris Magna del ‘400. Alla fine della visita sarà offerta una degustazione di vini

I partecipanti saranno accompagnati da Michele Turco, guida turistica e responsabile dell’Infopoint di Tricase, presso il Bastione Torre Piccola, dove il tour prenderà il via alle ore 10.00.

A inaugurare l’appuntamento presenzierà l’Assessore al Turismo e Cultura e Vicesindaco di Tricase, Francesca Longo.

The Monuments People è un team di archeologi, storici dell’arte, archivisti, operatori della didattica culturale, guide turistiche e ambientali della Regione Puglia, riuniti in cooperativa con l’obiettivo di sviluppare con passione le professionalità acquisite nell’ambito della valorizzazione, fruizione e comunicazione dei Beni Culturali. Al centro delle attività la progettazione e la realizzazione di itinerari guidati in Puglia e Basilicata rivolti a tutti coloro che vogliono conoscere e scoprire le bellezze di questi territori, accompagnando nei loro percorsi turisti di tutte le età e scolaresche di ogni ordine e grado. Inoltre dalla collaborazione con istituzioni territoriali e realtà del terzo settore si punta all’ideazione di progetti sul Patrimonio Culturale che possano coinvolgere la comunità locale in un processo virtuoso che parte dalla Conoscenza per giungere alla Valorizzazione del nostro territorio.