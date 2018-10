“Il Borgo dei Borghi”, anche Otranto parteciperà alla sfida tra i gioielli d’Italia

Sessanta paesi, venti per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale, dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. È il nuovo programma di Rai3, «Il Borgo dei Borghi» che andrà in onda in prima serata, alle 21.40, da sabato 3 novembre.

Un viaggio straordinario con lo storico dell’arte Philippe Daverio alla scoperta dei piccoli gioielli del Belpaese, conosciuti e ancora nascosti. Da Nord a Sud, passando per il cuore d’Italia e le sue isole. In realtà, la trasmissione condotta da Camila Raznovich è una vera e propria gara tra i luoghi più affascinanti che si sfideranno a suon di bellezza, cultura e storia.

Nella puntata del 3 novembre sarà Otranto a tentare di “conquistare” il pubblico con il suo ineguagliabile fascino. Il giro della città inizierà da Porta Alfonsina, che rivela il centro storico con le stradine lastricate di pietra viva e i vicoli stretti tra le case bianche, dove si sprigiona il profumo della tajedda di riso patate e cozze.

Sarò possibile votare il borgo sul sito fino al 22 novembre 2018. Il voto online deciderà i 20 finalisti, uno per regione, che accederanno all’ultima serata fissata per il 24 novembre. Durante la finalissima in diretta sarà proclato il borgo più bello. E chissà, magari sarà salentino.