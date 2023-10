“Camminamento”, una lezione itinerante tra le bellezze di Poggiardo e Vaste

L’arte e la bellezza, oltre alla storia come serie di avvenimenti e conoscenza del passato, è questo lo scopo che si prefiggono gli organizzatori dell’iniziativa culturale “Camminamento”, ovvero una passeggiata fra i giardini, i musei, i palazzi e tutto il resto di Poggiardo e Vaste.

La manifestazione si svolgerà sabato 21 ottobre con inizio dalle ore 14,30 e partirà da piazza Episcopo a Poggiardo.

Nello specifico si tratta di una conversazione a cura di Paolo Rausa, giornalista e regista teatrale. Si parlerà della Vaste dei Messapi e della Poggiardo dei Bizantini, si visiteranno il Museo Archeologico e la Cripta dei SS. Stefani, gli affreschi di S. Maria degli Angeli.

“Ci avvicineremo poi ai nostri tempi – dichiara Graziano Corvaglia, coordinatore sezione della Protezione Civile locale – parlando del Rinascimento con i Castelli dei duchi, della nobile famiglia normanna dei Guarini. La passeggiata calcherà le orme dell’impianto urbanistico primordiale, dei rioni la Terra e il Borgo, della via di Mezzo est-ovest e di quella del Convento nord-sud, non propriamente degli assi cartesiani, e poi dell’ampia via Matteotti ai primi del Novecento su cui affacciano i palazzi delle nuove famiglie borghesi che sfocia sul viale della stazione ferroviaria della mitica Sud-Est”.

Un capitolo a parte merita la breve trattazione del Risorgimento sul ruolo della famiglia Sossi e dell’ardimentoso Giovanni Circolone. I palazzi signorili e le famiglie più in vista, quella degli Episcopo e il loro ruolo politico come senatori del Regno e del loro fondo smisurato denominato “La Farca”, il paradiso terrestre secondo i contadini, perché aveva acqua in gran quantità, la lotta per la terra e per il lavoro, il Cinema Teatro Anita, glorioso e ora chiuso.

“Alcuni dei nostri beni materiali e immateriali da conoscere, da valorizzare, da amare.”, concludono gli organizzatori dell’iniziativa che annovera il CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, la Protezione Civile Poggiardo Vaste, l’Associazione Culturale Orizzonte e il Comune di Poggiardo.

Per info: 3208533107.