Il Castello di Parabita, dal fascino suggestivo e senza tempo

Il Castello di Parabita risale all’epoca della dominazione angioina e nei primi decenni del XVI secolo, durante il conflitto tra l’imperatore Carlo V e il re di Francia Umberto I, il proprietario era il Conte di Ugento, ma varie battaglie e dominazioni portarono a nuovi inquilini, tra cui la famiglia Elia e in seguito le famiglie Villani e Ravenna. La struttura, con il tempo, subì anche diverse modifiche architettoniche a scopo militare, ma quando l’epoca delle battaglie terminò, rimase un luogo monumentale ricco di storia e dal fascino unico.

Gli ultimi interventi al Castello sono abbastanza recenti e risalgono al 1911 ad opera dell’architetto parabitano Napoleone Pagliarulo che ha provveduto a renderlo più confortevole e gradevole alla vista. Attualmente la struttura si presenta a pianta quadrangolare trapezoidale con quattro bastioni agli angoli, il tutto arricchito da archi e volte che gli conferiscono un aspetto prezioso e fatato, con l’aggiunta anche di una piccola cappella dedicata a Francesco d’Assisi.

Il Castello inoltre risiede in una bella piazza nel centro storico di Parabita e guarda alla Chiesa Madre, simbolo della tradizione ecclesiastica del luogo, sicuramente un itinerario storico e turistico da non perdere per i locali, allietati da questa vista e per chi si reca in visita alla città di Parabita.