Come prenotare la tua visita guidata a Muro Leccese

I ruderi di antiche mura, in parte ancora visibili, racchiudono un territorio fortificato di circa 100 ettari; numerosi sono i reperti rinvenuti ed esposti nel comune Salentino, e in questo articolo si potrà scoprire come visitare queste meraviglie di un mondo “remoto”.

Muro Leccese è una delle più importanti città Messapiche risalente al VIII secolo a.C. di cui ancora oggi sappiamo poco, ma gli scavi che gli archeologi realizzano, aggiungono di volta in volta tasselli alla storia di questa misteriosa e interessante cittadina nel Salento ritenuta punto di interesse in antichità.

In cosa consiste la visita guidata?

Attraverso l’osservazione dei reperti conservati nel Museo Diffuso di Borgo Terra e nel corso della passeggiata al Parco Archeologico si potranno scoprire molti segreti che rendono ancora più affascinante la storia di uno dei popoli che ha dato origine a tante altre località del nostro territorio, anch’esse con caratteristiche importanti che aiutano a comprendere meglio la presenza dei Messapi nel Salento.

Quando si potranno visitare questi luoghi?

Le visite verranno effettuate nel mese di agosto nei seguenti giorni: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 22, 28 alle ore 10,00 e 17,00.

Le visite saranno realizzate rispettando le norme in totale sicurezza.

Come fare per prenotare le visite guidate?

Ai seguenti numeri: 320.1535235, 339.4005596 si potrà effettuare la prenotazione ma attenzione: i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.