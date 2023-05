La bellezza è tutta ‘nel suo nome’, la città bella si prepara all’estate 2023

Gallipoli è famosa per le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia fina oltre che per la vita notturna, ma non è solo mare e discoteche, nella “Città Bella” si può visitare l’isola con il centro storico a cominciare da via Antonietta De Pace, la strada principale, che divide la “Perla dello Ionio” in riviera di scirocco e riviera di tramontana, e dove si staglia imperiosa la magnifica chiesa concattedrale, dedicata a Sant’Agata.

A ridosso del castello si può ammirare la fontana greca, mentre tra le attività principali di Gallipoli c’è anche quella di attendere i pescatori che sbarcano il pesce fresco, e acquistarlo direttamente sul porto.

Per gli amanti del pesce non si può non assaggiare il crudo di mare del posto con cozze, ricci, gamberi, ostriche e tutto quello che offre il settore della pesca. Nel periodo estivo, la popolazione di Gallipoli si decuplica; una cittadina di 21.000 abitanti si trasforma in una metropoli diffusa con oltre 200.000 persone allocate sull’intero territorio comunale. La bella città è famosa anche in inverno, specie per il carnevale, tra i più antichi del Sud Italia, su Corso Roma vengono fatti sfilare i grandi carri allegorici che attirano migliaia di visitatori e forestieri.

Questa città è molto vitale dal punto di vista turistico grazie al suo paesaggio incantevole e ai numerosi centri del cosiddetto divertimento estivo, che la rendono una meta per i giovani, dove ci si balla fino al mattino per poi scegliere tra 7 magnifiche località: Lido Conchiglie, Rivabella, La Puritate, Lido San Giovanni, BaiaVerde, Punta della Suina e Punta Pizzo; la scelta varia tra quelle più apprezzate dai giovani con musica e svago e quelle più tranquille indicate per chi cerca un po’ di relax.

(Articolo a cura degli studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)