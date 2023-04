Il primo raggio di sole d’Italia, Otranto

Otranto come Lecce è una località tra più apprezzate dai turisti in tutta Europa e viene anche chiamata la “Città dei Martiri”, in quanto, nel 1480, molti suoi abitanti vennero uccisi dai Turchi per aver rifiutato la conversione all’Islam.

Gran parte della sua storia la si ritrova nei monumenti come la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, costruita nel 1088 e considerata la più grande del Salento. Al suo interno si trova il mosaico sul pavimento, che rappresenta un momento storico e religioso molto importante: la convivenza nel periodo della realizzazione di due religioni, quella ebraica e cristiana.

Il Castello Aragonese, cinto da un fossato, presenta pianta pentagonale e irregolare, tre torrioni angolari e, sul lato mare, sul portale d’ingresso campeggia il grande stemma di Carlo V.

Tra i percorsi naturalistici c’è da segnalare Punta Palascia, il punto più a Est, uno dei cinque fari che gode della tutela da parte della Commissione Europea.

Tra le aree protette più visitate i Laghi Alimini caratterizzati da parchi naturali e oasi protette.

Per concludere il viaggio alla scoperta di Otranto ci si può soffermare ad ammirare la Cava di bauxite che grazie alla terra rossiccia prende il nome di “Lago Rosso” in contrasto tra il colore dell’acqua e il rosso delle pareti rocciose

(Articolo a cura degli studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)