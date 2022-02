Formentera: l’isola hippy

Soprannominata con l’appellativo di “Caraibi d’Europa”, Formentera è la più piccola isola appartenente all’arcipelago delle Baleari. Con la sua estensione di soli 83 km² è un concentrato di bellezze naturali e non solo. Ciò che infatti la rende così celebre è da ricercare nel suo genius loci e non certo in qualcosa di tangibile. Ricca di un’energia positiva, l’isola incanta chiunque la visiti.

Ma come arrivarci? Per raggiungere questo angolo di paradiso è necessario atterrare ad Ibiza e prendere il traghetto che in solo 30 minuti unisce le 2 isole. Per un soggiorno sull’isola è consigliato fare una ricerca approfondita tra le numerose case in affitto a Formentera.

Questa soluzione, a differenza della permanenza in albergo, offre maggiori comodità, soprattutto se si è un gruppo di amici, e per tale motivo spesso risulta la soluzione migliore.

I primi “turisti” dell’isola

Probabilmente il segreto del suo fascino è da ricercare nel periodo dei lontani anni ‘70. In quel periodo erano sbarcati a Formentera i figli dei fiori, giovani rivoluzionari appartenenti al movimento hippy “peace and love”. Per la popolazione locale, abituata ad uno stile di vita semplice e quasi privo di contatti, ciò fu un vero e proprio shock.

In un primo momento non li videro di buon occhio, ma successivamente l’integrazione tra le due realtà tanto diverse divenne quasi naturale. Formentera, in quegli anni, era ancora selvaggia ed incontaminata e rappresentava per questa gente il paradiso in terra. Lontana anni luce dalla pressante globalizzazione che attanagliava i paesi moderni, questo fazzoletto di terra divenne il quartier generale per tutti coloro che ricercavano pace e contatto con la natura.

Possiamo quindi dire che è proprio questo lo spirito che aleggia tra le stradine sterrate di Formentera. Libertà, spensieratezza e quel senso di appartenenza che lega l’essere umano solo alla natura.

Le spiagge

Le sue spiagge bianche bagnate da acque cristalline non fanno altro che aggiungere fascino a questa terra. Caratterizzate dalla presenza sporadica di qualche chiringuito, si distinguono per la loro allure selvaggia. Dimenticatevi file di ombrelloni o stabilimenti super attrezzati: Formentera è un’isola semplice dove, stare a contatto con la natura, sarà la cosa più bella della vostra vacanza. Il naturismo non a caso è molto praticato, ereditato forse dall’epoca hippy.

Tutte le spiagge di Formentera sono caratterizzate dalla presenza di una soffice sabbia di color bianco e di acque trasparenti. Tra queste, la più famosa è Playa de Ses Illetes, nominata per più anni di fila da Tripadvisor come una delle spiagge più belle del Mar Mediterraneo.

Situata all’interno del Parco di Ses Salines, è consigliato andare nelle prime ore della mattinata per evitare lunghe code all’ingresso.

Sul versante opposto è invece presente la spiaggia di Levante, meno frequentata e quindi ideale per coloro che desiderano trascorrere una giornata di totale relax.

Dove ammirare il tramonto

Ed è sempre la natura a regalare un’altra caratteristica che rende Formentera tanto famosa: i tramonti. La “puesta del sol”, come viene chiamato in Spagna il momento in cui il sole saluta il giorno, è un rituale ricco di pathos.

Viene solennemente celebrato nei vari chiringuitos sulla spiaggia e prevede non solo l’aggregazione tra le persone ma anche un vero e proprio tributo emotivo a questo fenomeno naturale!

Numerosi sono i luoghi consigliati dove poter assistere al tramonto, primo fra tutti il celebre Piratabus situato a Migjorn e famosissimo per i suoi mojito.

Ma, se volete assistere ad uno spettacolo veramente unico, dovrete andare al faro di Cap De Barbaria. Dal capoluogo dell’isola, Sant Francesc, impiegherete circa 15-20 minuti di auto o motorino. Una volta parcheggiato il mezzo, vi aspetterà una suggestiva passeggiata di quasi 2 km: sarà quest’ultimo tratto di strada da percorrere esclusivamente a piedi a condurvi al cospetto del faro.



Ma perché è il posto migliore dove osservare il tramonto? La risposta è semplice: vi troverete nel punto più ad ovest di tutta l’isola. Sarà proprio lì che potrete ammirare il sole scendere lentamente nel mare.