Un acquerello firmato Salento. La splendida foto delle campagne di Galatina

Il paesaggio salentino era per la maggior parte fatto di ulivi, ma non solo. Fortunatamente esistono scorci di campagna che meritano una considerazione non da poco.

Del resto il Salento non è stato sempre ricoperto da ulivi, in passato questa terra era un unico, grande, immenso bosco di querce che si estendeva senza soluzione di continuità dallo Jonio all’Adriatico e che caratterizzava un territorio molto caro agli antichi romani.

Oggi dopo il dramma della Xylella il paesaggio ha perduto la sua tradizionale fisionomia, almeno quella nota a noi e ai nostri nonni, ma dire che tutto è perduto non sarebbe corretto e nemmeno onesto, perché se da un lato gli ulivi ci restituiscono la tristezza di un orizzonte desolato, dall’altro ci chiedono di mettere mano all’architettura rurale.

Così come l’uomo ha disegnato il paesaggio in passato, dovrà farlo nuovamente in futuro.