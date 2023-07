Gallipoli, l’acquerello della riviera a sud

Una lunga, lunghissima riviera che offre scorci meravigliosi e paesaggi da sogno. Parliamo della costa a sud di Gallipoli, quella che congiunge la città bella con la marina di Mancaversa. Qui si trovano i lidi storici, quelli che negli ultimi anni hanno contribuito ba costruire la favola della nuova capitale del turismo balneare, ‘pezzi’ pregiati di spiaggia, come la baia verde, punta della suina o il paradiso del Pizzo. Si tratta di 8 chilometri di costa sabbiosa, segnata ogni tanto da bassi scogli affioranti che ne definiscono il perimetro. Mare senza pari e spiagge assolate dove in estate ci si attarda per attendere il più suggestivo dei tramonti sul mare.

Un acquerello di colori e situazioni che accompagnano i ricordi di tanti turisti che ormai da molto tempo scelgono Gallipoli per la loro vacanza, in un luogo forse un po’ caotico ma dove si mangia bene e ci si può divertire, e dove, al netto dei soliti disservizi, si può immaginare una vacanza al mare tra le più soddisfacenti d’Italia.