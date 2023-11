Il Fai schiude piccoli gioielli d’Italia. Porte aperte nella Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo a Lecce

Tornano nella settimana dal 20 al 25 novembre le “Giornate Fai per le Scuole”, manifestazione tutta dedicata alle scuole che da dodici anni il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza, su modello delle Giornate Fai di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti formati dai volontari del Fai in collaborazione con i loro docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al Fai, sentendosi direttamente coinvolti nella valorizzazione del loro territorio, parte attiva della loro comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al Fai con la loro classe. Le classi “Amiche FAI” saranno accolte da migliaia di ragazzi che le condurranno alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, raccontandone la storia, mostrandone i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza che non dimenticheranno, che li renderà cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia. Quest’anno, in linea con il programma nazionale Fai per la Scuola “Agri-cultura: impariamo dalla terra a curare il paesaggio”, alcune aperture saranno dedicate all’attività che più ha inciso sulla forma del paesaggio italiano, ancora sostanzialmente rurale: l’Agricoltura.

Anche la Delegazione Fai di Lecce, partecipa attivamente alla manifestazione verrà aperta in provincia di Lecce la Chiesa dei Santi Niccolo’ e Cataldo, fondata nel 1180 e donata all’epoca ai Benedettini. A questi ultimi successero nel 1494 gli Olivetani, che la ressero fino al 1807, anno dell’espropriazione dei beni ecclesiastici. La Chiesa oggi si trova all’interno del Cimitero Monumentale di Lecce, ed è ricca di opere d’arte. (Orari di apertura: 10.00 – 12.00 -ultimo ingresso ore 11.30. Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Liceo Scientifico “C. De Giorgi” di Lecce.

La dodicesima edizione delle Giornate Fai per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringraziano Regione Campania e Fondazione CARICAL per i contributi concessi. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.