Italiani in vacanza: l’83% resterà in Italia, i 6 itinerari on the road di automobile.it

L’estate 2020 è ormai entrata nel vivo e tra alte temperature e primi bagni al mare è arrivato il momento di progettare le vacanze estive. Per quest’anno i dati sono molto chiari, l’83% degli italiani sceglierà di restare in patria e di partire alla scoperta delle bellezze italiane.

Ancora oggi, però, un italiano su quattro è indeciso e non ha ancora scelto dove andare in vacanza. Per questo motivo automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove e Km 0, ha pensato a sei itinerari on the road da fare in giornata per vivere un’avventura sulle strade d’Italia da Nord a Sud.

Il 2020 sarà infatti l’anno delle gite fuori porta: il 34,4% degli italiani se ne concederà 2-3 durante l’estate, il 21% partirà ogni 2 settimane mentre quasi l’11% sta pensando di viaggiare ogni weekend.

I 6 percorsi proposti da automobile.it partono dal Nord-Italia: il primo prevede un tour nella zona di Torino tra le montagne piemontesi, poco più di 200 km da Ivrea fino al confine francese.

Si prosegue poi con un itinerario che parte da Milano alla scoperta dei borghi medievali e dei laghi della Lombardia.

Il terzo itinerario ci porta ad esplorare i colli bolognesi, tanto famosi quanto affascinanti: 122 km tra borghi, paesini all’insegna dell’arte e tradizioni culinarie davvero gustose tra tortellini, tartufo bianco e gnocco fritto.

Tra le destinazioni non poteva poi mancare il paradiso culinario laziale, ovvero i Castelli romani che oltre al buon cibo offrono anche tanta storia: questa è la zona dei borghi arroccati sui Colli Albani tra castelli e ville romane che arriva sino alle sponde del lago di Albano e del lago di Nemi, ideali per escursioni e relax tra la natura.

Si arriva infine, ma non per importanza e bellezza, al Sud: da Napoli ci si mette in viaggio verso il mare della costiera amalfitana alla volta di luoghi storici come Pompei ed Ercolano, passando per l’incredibile Reggia di Caserta senza dimenticarsi di gustare i prodotti locali come gli scialatielli all’amalfitana e le alici di Cetara.

Si chiude con l’immancabile Puglia: si sale in auto a Bari per partire alla scoperta di città d’arte come Rutigliano, sino ad arrivare alle incantevoli spiagge di Polignano a Mare.

Negli itinerari dettagliati disponibili sul sito automobile.it è possibile trovare non solo le relative mappe e indicazioni stradali, ma anche una selezione dei principali luoghi di interesse lungo i percorsi e una serie di interessanti curiosità.