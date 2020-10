Salento in autunno: cosa visitare e le esperienze da provare

L’Italia è un Paese che riesce a stupire costantemente chiunque lo visiti, anche quando a farlo siamo proprio noi italiani. Il clima, la sua geografia unica, e una tale varierà di tradizioni la rendono infatti unica all’interno del panorama mondiale anche per chi dovrebbe viverla ogni giorno. Località come il Salento lo dimostrano ogni giorno, attirando turisti da tutto il mondo ogni estate. Il punto, però, è che si tratta di un luogo meraviglioso da visitare anche in una stagione apparentemente meno invitante come l’autunno. Vediamo quindi qualche consiglio utile su cosa visitare in Salento nel corso di questa stagione che può essere ancora mite e allo stesso tempo davvero magica, permettendoci di scoprire le sue meraviglie in una luce diversa rispetto a quella estiva.

Otranto

Otranto è un must del Salento, in quanto si tratta di una città che sa come andare incontro ad ogni gusto o desiderio. È innanzitutto una località unica per gli amanti della cultura e della storia, e per gli appassionati di architetture uniche e affascinanti, considerando la bellezza del Castello e della sua Cattedrale. Inoltre, non potremmo non citare il mosaico pavimentale (il più grande a livello europeo).

Una passeggiata a Porto Selvaggio

Porto Selvaggio è uno stupendo parco nazionale in provincia di Lecce (Nardò), che sa come soddisfare anche i palati più fini. Si tratta infatti di uno scorcio di costa davvero entusiasmante, il luogo perfetto per concedersi una passeggiata immersi nella natura. E anche se non è estate, Porto Selvaggio non perde la sua bellezza, tutto il contrario: in tanti, infatti, sostengono che la stagione migliore per goderselo sia proprio l’autunno.

Le terme di Santa Cesarea

Decisamente uno dei luoghi più imperdibili del Salento: le terme di Santa Cesarea sono a ridosso del mare, e questo impreziosisce le loro acque di elementi come lo zolfo e i minerali. Inoltre, qui il contesto fa più che mai la differenza, per via della presenza di quattro grotte davvero incantevoli. Naturalmente non mancano tutti i servizi essenziali, come nel caso dei massaggi.

Lecce

Non poteva ovviamente mancare Lecce, nella classifica delle migliori attrazioni del Salento. Si parla infatti di una città ricchissima di posti da visitare, e adatta soprattutto agli amanti dell’architettura barocca. La chiesa di Santa Croce del capoluogo salentino è nota in tutto il mondo, e lo stesso discorso vale per Piazza Duomo e per Piazza Sant’Oronzo. Non mancano poi le trattorie tipiche dove gustare la cucina locale.

Cosa mettere in valigia?

Essendo quindi il Salento un luogo meraviglioso da visitare in questa stagione, e prevedendo questo lunghe passeggiate, la prima regola da prendere in considerazione è quella di assicurarsi di stare sempre comodi. In tal senso, si consiglia di scegliere un paio di calzature adatte allo scopo, come ad esempio un bel paio di Hogan, che riescono anche a slanciare la figura. In secondo luogo, siccome siamo in autunno, non bisogna sottovalutare il tempo: una giacchetta e un impermeabile leggero, quindi, non dovrebbero mai mancare. Un altro suggerimento prezioso? Meglio ricordarsi di mettere in valigia qualche capo elegante, per godersi al meglio la movida salentina. Inoltre, essendo una vacanza, si suggerisce di rilassarsi nei momenti di pausa leggendo un buon libro, evitando tablet e smartphone. Infine, sì al costume (non si sa mai) e agli occhiali da sole.

Il Salento è un luogo che riesce a stupire anche al di là delle sue spiagge, e l’autunno è decisamente una delle stagioni migliori per scoprirlo.