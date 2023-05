Sabbia finissima, mare cristallino e non solo. Un viaggio nella marina di Porto Cesareo

Porto Cesareo, marina che si affaccia sullo Jonio, è riconosciuta come erede dell’antico Portus Sasinae di epoca latina, sin dall’antichità è stato un importante scalo portuale per il commercio dei prodotti agricoli delle zone interne e oggi è considerata tra le più rinomate località turistiche estive del Salento.

Di fronte alla bellissima spiaggia, si innalza dal mare un arcipelago di isolotti, riflesso in un mare calmo e cristallino. Il più conosciuto è l’Isola dei Conigli, che si raggiunge con la barca o, se il mare è calmo, anche nuotando.

La nota località in estate si riempie di turisti e l’area costiera è ricca di hotel e di strutture ricreative, affacciate sulle spiagge.

Da Porto Cesareo fino a Punta Prosciutto, passando per Torre Lapillo, si trova un’unica grande lingua di sabbia. La Torre Cesarea si trova nel pieno centro abitato e in antichità veniva utilizzata per gli avvistamenti.

Parlando sempre di torri, si può trovare Torre Lapillo, “Lapiddhru”, chiamata dagli abitanti del luogo. Qui si trova la Torre di San Tommaso, è una delle più grandi del territorio e presenta una struttura a base quadrata e una scalinata di accesso, Torre Lapillo, inoltre, è il luogo ideale anche per coloro che amano immergersi e perdersi tra fondali. La sabbia si presenta bianca e finissima e per questo è considerata una delle le spiagge più belle del Salento e anche una delle più lunghe.

Come si è detto prima, esiste un’altra meraviglia: Punta Prosciutto. Un paradiso dove si possono godere ore di relax senza pensieri. Punta Prosciutto, conserva habitat naturali come le “spunnulate”, che altro non sono che cavità naturali.

(Articolo a cura di Giada Gagliardi, Alessia Strafino, Kimberly Orlandino, Victoria Elia, Martina Di Totero, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it)