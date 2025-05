Marina di San Gregorio, un luogo che non grida la sua bellezza. La sussurra

Ci sono luoghi che non gridano la loro bellezza. La sussurrano. San Gregorio, piccola marina del comune di Patù, è uno di quei posti che ti entrano dentro in silenzio e ci restano, come un profumo d’estate, come una brezza di mare che sa di casa. Situata a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, su quel lembo di terra dove il Salento finisce, San Gregorio è un abbraccio discreto tra storia millenaria e mare trasparente, tra tramonti che sembrano preghiere laiche e pietre che conservano ricordi antichi, che raccontano, da secoli, sempre la stessa verità: che la bellezza non ha bisogno di rumore.

L’approdo degli antichi, il rifugio dei moderni

In questo tratto di costa, le rocce accarezzano il mare e il mare restituisce storie. San Gregorio è un luogo che parla di radici. La località, che si affaccia sul Mar Ionio, costituiva l’antico porto della città messapica di Vereto di cui sono ancora visibili i resti.

Oggi delle vestigia antiche non rimangono che alcune testimonianze, come i gradini intagliati nella pietra tufacea, ma nel mare di San Gregorio si possono ancora ascoltare le voci antiche del suo passato romano.

San Gregorio, una manciata di case sparse qua e là, è il rifugio perfetto per chi cerca l’anima autentica del Salento, quella che non ha bisogno di farsi vedere, non si mostra, ma si lascia incontrare. È la meta ideale per chi ama viaggiare per scoprire. E poi, basta percorrere pochi chilometri per scoprire altra bellezza. Dalla marina si possono raggiungere facilmente Santa Maria di Leuca, Patù, monumento misterioso e affascinante, i borghi dell’entroterra, tra cui Morciano e Salve, pieni di storie da ascoltare e sapori da gustare.

San Gregorio non si cerca: si incontra. A volte per caso, a volte per scelta. Ma quando succede, qualcosa cambia. È uno di quei posti da cui non si va via davvero, anche quando si parte.

Perché ci sono luoghi che non si visitano. Si vivono.

E San Gregorio è uno di quelli.

ph. http://www.prolocopatu.it/