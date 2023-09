Da torre Palane a torre Nasparo, dove la montagna incontra il mare

Da Torre Palane nel territorio di Tricase a Torre Nasparo nel territorio di Tiggiano lo specchio d’acqua e il fronte costiero è uno dei tratti più suggestivi di tutta la Puglia. Qui la parete rocciosa che si affaccia sull’azzurro mare supera abbondantemente i 100 metri sul livello del mare e dà vita ad un trionfo di emozioni visive.

Siamo a Marina Serra, l’altra marina tricasina, dove la scogliera affiorante fronteggia l’imponente costone roccioso, sormontato da Torre Nasparo la più alta torre costiera della provincia di Lecce con i suoi 136 metri slm.

Da qui verso sud è un susseguirsi di insenature e calette magnifiche, luoghi ideali da raggiungere in barca e fare il bagno, dove digrada verso il mare la Serra dei Cianci, la più importante ed elevata di tutto il Salento, che sfiora i 190 metri di altitudine.

L’unicità della vacanza al mare in questi luoghi è data dal fatto che affacciarsi da casa e ammirare il sorgere del sole, o percorrere la litoranea in auto, è già motivo di immensa soddisfazione per il viaggiatore e il turista.