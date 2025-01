L’incredibile bellezza della Montagna Spaccata, un luogo unico a Santa Maria al Bagno

È uno degli angoli più incantevoli del Salento, anche se nella sua indiscussa bellezza è ben visibile la mano dell’uomo. È il caso di Montagna Spaccata, una roccia affacciata sul mare tagliata in due per costruire la strada provinciale 108 che collega Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie. Questo luogo, incastonato tra la bellezza del Mar Ionio, offre uno scenario spettacolare, non solo ai turisti in vacanza nel tacco dello stivale che devono aggiungere la Montagna Spaccata alla lista di destinazioni e alle cose da vedere per lasciarsi trasportare dalla magia della natura nel cuore del Salento.

Montagna Spaccata: un capolavoro unico

Montagna Spaccata, nota per la sua imponente bellezza e l’aspetto unico, regala panorami mozzafiato e fotografie indimenticabili. La luce del sole crea giochi di ombre e colori che rendono ogni scatto di questo monumento naturale un’opera d’arte, ma è al tramonto che le sfumature arancioni e rosate del cielo creano uno scenario spettacolare. Il sole, tuffandosi nel mare, dipinge un quadro di colori che si riflettono sulle scogliere di questa meraviglia naturale. Così, gli amanti della fotografia trovano qui una tela ideale per catturare l’essenza poetica di questo luogo unico.

Nei pressi di Montagna Spaccata, la storia si fa sentire ancora. All’inizio del 900 il luogo era stato utilizzato come base di avvistamento, così come testimoniato dai piccoli bunker ancora visibili. E non lontano c’è la Torre dell’Alto, un antico faro difensivo. Questo sito storico aggiunge un fascino unico, trasportando i visitatori indietro nel tempo mentre esplorano gli affascinanti resti archeologici che punteggiano il paesaggio circostante.

Questo luogo incanta i visitatori con la sua bellezza senza tempo, offrendo un’esperienza che fonde natura, storia e emozioni in un abbraccio unico. Per chi cerca un rifugio lontano dal trambusto quotidiano, Montagna Spaccata è una tappa obbligata nella scoperta della bellezza autentica del Salento.

Come Raggiungere Montagna Spaccata a Santa Maria al Bagno

Per raggiungere Montagna Spaccata, dirigetevi verso Santa Maria al Bagno, facilmente accessibile da città come Gallipoli e Lecce. Parcheggiate nei pressi e intraprendete una breve ma gratificante passeggiata per scoprire questo tesoro naturale.

ph. Luca Vetere