Il paesaggio fatato del monte Mattia a Castro

Sembra un avamposto naturale posto a guardia del canale d’Otranto, è il monte Mattia che con i suoi 133 metri sul livello del mare costituisce il punto più elevato del territorio di Castro.

Ci troviamo nel luogo in cui d’estate si balla fino all’alba grazie alla presenza di una delle discoteche più ricercate e frequentate del Salento, all’ingresso nord della cittadina lungo la strada che conduce a Santa Cesarea Terme.

È il perimetro magico che sovrasta il mare e prelude al magnifico entroterra fatto di caratteristici tratturi di campagna, colorati di verde e profumati dal tipico odore del finocchietto selvatico. Non esageriamo nel dire che il monte Mattia appare come un posto magico, fatato, dove tanti in estate ne approfittano per lunghe passeggiate o corse campestri, esattamente nel punto in cui l’Adriatico comincia a diventare un pallido ricordo.