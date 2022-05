Isole Tremiti: un paradiso naturale per trascorrere le vacanze

Le Isole Tremiti sono un arcipelago del Mar Adriatico, situato tra la costa pugliese e quella del Molise. Ogni anno, questa località è visitata da tantissimi turisti che rimangono affascinati dal mare trasparente che bagna le spiagge, le rocce incorniciate dalla natura rigogliosa e le sue molteplici sfumature di verde.

Inoltre, il clima mediterraneo con le estati molto calde rendono queste le Tremiti il luogo adatto per trascorrere il periodo che va da giugno a settembre e concedersi qualche giorno di relax all’insegna del mare.

Raggiungere e spostarsi alle Isole Tremiti

È possibile raggiungere le Isole Tremiti sia con il traghetto che con l’aliscafo. Entrambi i mezzi partono dai porti di Vieste, Vasto, Rodi Garganico e Termoli, fino ai porti di San Domino e San Nicola. Tutte le zone di partenza possono essere raggiunte sia con la propria vettura che con i mezzi pubblici. Tuttavia, è bene ricordare che solo ai residenti delle Tremiti è concesso circolare in auto. Proprio per questo, se non si sa dove lasciare la propria macchina, dato che non è possibile imbarcarla, è meglio raggiungere con il treno le stazioni ferroviarie di Termoli o di Vasto. Dopo aver consultato gli orari dei traghetti per le isole tremiti e prenotato il biglietto, si potrà poi raggiungere il porto di partenza ed imbarcarsi.

Per gli spostamenti dopo aver raggiunto la destinazione, è consigliabile noleggiare una biciletta o semplicemente passeggiare: i tragitti, infatti, sono molto brevi e facilmente accessibili. Per visitare alcune delle spiagge più belle, però, potrebbe essere necessario utilizzare un gommone oppure affidarsi ad un servizio di noleggio barche.

Cosa visitare alle Tremiti

Nonostante il crescente interesse da parte dei turisti per queste zone, le Tremiti conservano ancora quel fascino selvaggio del mare che ricorda quello dei Caraibi. Tra le spiagge più belle vi sono quelle di San Domino, come Cala Matano e Cala dei Benedettini, dove è possibile rilassarsi all’ombra dei pini d’Aleppo. Qui, inoltre, è possibile imbattersi in grotte davvero suggestive, come quella del Bue Marino. Il nome deriva dalla foca monaca, che un tempo abitava la zona. Ad oggi è possibile visitare la grotta in barca, ed ammirare le pareti rocciose illuminate d’azzurro. Qui, inoltre, è possibile sentire il verso del falco pellegrino, oppure quello delle diomedee, uccelli marini dal cinguettio simile al pianto di un bambino. Se si amano le immersioni, invece, le zone imperdibili sono lo Scoglio dell’Elefante, Punta Secca a Caprara e lo Scoglio del Corvo che ospita nei suoi fondali diverse tipologie di pesci.

Oltre alle incantevoli spiagge, le Tremiti offrono anche dei luoghi sacri imperdibili, come l’abbazia di Santa Maria a Mare, che si erge sulla costa di San Nicola. All’interno del Santuario sono custoditi una croce ed una stata lignea di Maria con Gesù, risalenti all’epoca Bizantina, nonché il pavimento a mosaico. Poco distante, invece, si erge il Castello dei Badiali, voluto dal Re di Sicilia Carlo D’Angiò per proteggere l’isola. Dell’antica costruzione sono ancora presenti le corazze di ferro dei cannoni, il torrione del Cavaliere del Crocifisso e all’interno il pozzo denominato Cisterna della Loggia della Meridiana.