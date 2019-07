Porto Cesareo in vetta alle classifiche delle destinazioni turistiche. Seconda come località divertente e giovanile

Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo che vede aumentare di anno in anno l’indice di gradimento della nostra località, quest’anno premiata con le 5 vele blu, in maniera direttamente proporzionale al lavoro che l’amministrazione comunale sta svolgendo per aumentare e migliorare servizi, offerte, comodità, per i turisti”, con queste parole, Salvatore Albano, Sindaco di Porto Cesareo, commenta la classifica di settore stilata dall’Osservatorio Italiano JFC delle destinazioni balneari “Panorama Turismo-Mare Italia”, che vede la località rivierasca jonica tra le mete più gettonate d’Italia.

Porto Cesareo conferma il trend positivo e lusinghiero degli ultimi anni e nella classifica si attesta seconda tra le località più “divertenti e giovanili” e diciannovesima come località di “tendenza e alla moda” su 116 località turistiche del Belpaese, valutate secondo una serie di parametri.

“Abbiamo potenziato e variegato – prosegue il primo cittadino – anche i percorsi disponibili in modo tale da garantire divertimento per tutte le esigenze e fasce d’età: dalle escursioni naturalistiche all’apertura di beni storico-artchitettonici come la Torre Chianca trasformata in un vero e proprio museo archeologico, oltre al nostro mare meraviglioso c’è davvero tanto da vivere e scoprire. Le numerose presenze sul territorio già a partire da maggio, confermano i dati”.

Secondo JFC, gli italiani scelgono le proprie vacanze sulla base delle proprie personali esigenze prediligendo luoghi meno instagrammed e più remoti, ristorazione farm to table, relax, possibilità di vivere la spiaggia in maniera totale dalla mattina alla notte.

Porto Cesareo, alla voce “località italiana più di tendenza e alla moda”, che vede al primo posto Riccione, è 19esima e precede Portofino. 5,7 invece la percentuale che porta al secondo posto la marina jonica, dopo la vicina Gallipoli, come “più divertente e giovanile” confermando l’evidente crescita dell’indice di gradimento da parte del popolo dei vacanzieri.

Lo studio di JFC è stato condotto nel periodo dal 2 al 24 maggio scorsi con rilevazioni dirette e indirette su 116 località da nord a sud Italia, isole comprese.