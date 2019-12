Si accende il Presepe in piazza Duomo… con l’Arco di Prato come grotta

Sono tanti, tantissimi i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze di Natale a Lecce, sapendo di trovare una città vestita a festa, un capoluogo barocco che risplende sotto le luci scintillanti delle luminarie allestite in Piazza Sant’Oronzo, quest’anno più bella che mai e nelle stradine del centro storico. Nell’aria si respira la magia del periodo più bello dell’anno. Un clima reso ancor più suggestivo dagli eventi organizzati per tutti i target.

Tra le attrazioni, a catturare l’attenzione è senza dubbio il presepe artistico allestito in piazza Duomo. Non c’è passante che non ne resti incantato. Dopo aver ‘abbandonato’ l’anfiteatro romano che, per anni, ha fatto da sfondo alla rappresentazione della natività, e dopo un “esperimento” poco gradito in viale Marconi, vicino alla fontana dell’Armonia, il presepe con le sue statue di cartapesta, i muretti a secco, le ‘pagghiare‘ e le stradine ha trovato casa nella piazza più bella e ‘famosa’ del capoluogo barocco. E poi ha come sfondo la Cattedrale, dove anche quest’anno sarà proiettato un cielo stellato sulla facciata.

Tradizione, ma anche cambiamento. La natività, quest’anno, sarà ospitata nella riproduzione dell’Arcu te pratu, luogo tanto caro ai leccesi e protagonista di un singolare aneddoto, di una “leggenda” cantata da Bruno Petrachi. Si narra che re Ferdinando IV di Borbone (in visita a Lecce nel 1797, in occasione delle nozze del principe ereditario Francesco con Maria Clementina d’Asburgo) si concesse un giro per la città con il sindaco Oronzo Giosuè Mansi. Il primo cittadino, durante la visita, indicò al Sovrano l’Arco esaltandolo come esempio di bellezza architettonica, ma il Re rispose in malo modo: “che me ne fotto”, canta. Da quel momento, per manifestare disinteresse nei confronti di qualcosa o qualcuno, si usa eufemisticamente l’espressione: “Arcu te Pratu”.

Sarà anche un angolo del centro storico a fare da grotta, a proteggere i ‘pupi’ giganti della Madonna, di San Giuseppe e Gesù bambino.

I maestri della ditta di Giovanni Serafino di Merine guidati dal progettista, il geometra Pierluigi Lala, hanno lavorato a lungo per allestire il tipico paesaggio salentino che ha da sempre ha fatto da sfondo al presepe. E il maltempo di novembre non ha aiutato, rallentando di molto la tabella di marcia. Ostacoli non previsti, tanto che si è temuto di dover rimandare l’inaugurazione al giorno di Santa Lucia. E, invece, no. È tutto pronto per la cerimonia con l’Arcivescovo, Mons. Michele Seccia, il Sindaco Carlo Salvemini e tutte le autorità istituzionali. Il taglio del nastro è presvisto alle 19.00.

La foto di copertina è di portalecce.it